> La costanera de Zárate sumará canchas, juegos infantiles, paseos y nuevo alumbrado

Zárate

El Municipio aprobó el programa “Parques Costanera” y destinó más de $414 millones para sumar infraestructura deportiva, recreativa y urbana.

13 de agosto de 2026 a las 11:10 a. m.

13 de agosto de 2026 a las 11:10 a. m.

El Municipio de Zárate aprobó el programa “Parques Costanera”, una iniciativa que contempla nuevas obras de infraestructura recreativa y deportiva en el sector ribereño. El proyecto incluye paseos peatonales, juegos infantiles, canchas, mobiliario urbano y alumbrado, en el marco del plan de desarrollo del denominado “Paseo de la Ribera”.

El programa Parques Costanera contempla nuevas obras en Zárate El Ejecutivo municipal aprobó mediante un decreto el programa “Parques Costanera”, que representa un nuevo avance dentro de la Ordenanza 4053, normativa que establece el marco para el Plan Integral de Desarrollo Urbano “Paseo de la Ribera”.

La iniciativa apunta a recuperar y poner en valor distintos sectores de la zona costera de la ciudad, incorporando infraestructura destinada tanto al uso recreativo como deportivo y al mejoramiento general del espacio público.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, las intervenciones estarán orientadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, permanencia, recreación y esparcimiento para quienes concurran al sector.

Qué obras se realizarán en la costanera de Zárate Entre los trabajos previstos se encuentra la construcción de paseos peatonales pavimentados, además de la instalación de bancos y mesas de hormigón para generar nuevos espacios de descanso y permanencia.

El programa también contempla la incorporación de juegos infantiles y canchas deportivas, junto con nuevo alumbrado público y otros elementos de equipamiento urbano necesarios para acompañar el desarrollo del proyecto.

Seguí leyendo Región San Pedro: Un sampedrino creó una app de citas inclusiva para conectar personas con y sin discapacidad

La propuesta busca transformar progresivamente el área costera mediante la generación de espacios destinados al encuentro de vecinos, la actividad física, el entretenimiento y el disfrute del entorno ribereño.

El Municipio destinó más de $414 millones para el proyecto Para avanzar con la ejecución del programa, el Municipio de Zárate giró al Ente de Desarrollo Zárate (ENDEZA) la suma de $414.857.000, destinada a financiar la construcción del nuevo equipamiento urbano.

La inversión se encuentra vinculada al proceso de desarrollo que el Ejecutivo municipal busca impulsar en el sector costero, donde también pretende promover nuevas inversiones privadas y proyectos inmobiliarios.