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Boxeo: el boxeador de Zárate, Máximo Fernández vuelve al ring este viernes con un nuevo desafío en La Matanza

El boxeador afrontará un nuevo combate profesional ante el colombiano David Hoyos Quinteros, en una velada que se realizará en el Club 12 de Octubre.

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14 de agosto de 2026 a las 06:47 p. m.
Boxeo: el boxeador de Zárate, Máximo Fernández vuelve al ring este viernes con un nuevo desafío en La Matanza

El oriundo de la ciudad de Zárate Máximo Fernández tendrá este viernes una nueva presentación dentro del boxeo profesional. El púgil afrontará un exigente combate frente al experimentado David Hoyos Quinteros, en la categoría de 52 kilogramos, durante una velada que se desarrollará en el Club 12 de Octubre de La Matanza.

Máximo Fernández se presenta nuevamente en el boxeo profesional

Fernández volverá a subirse al ring con el objetivo de continuar sumando experiencia y resultados en su recorrido dentro del boxeo profesional. La presentación será una nueva oportunidad para el boxeador de medir su nivel ante un rival con trayectoria.

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El combate está previsto para este viernes y formará parte de una jornada que reunirá diferentes enfrentamientos y a referentes vinculados al ambiente boxístico.

Quién es el rival de Máximo Fernández

En esta oportunidad, Fernández tendrá como oponente a David Hoyos Quinteros, un experimentado boxeador nacido en Medellín, Colombia, que desde hace tiempo se encuentra radicado en Argentina.

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El colombiano llegará al enfrentamiento con la intención de plantear un desafío importante para Fernández, que deberá aprovechar sus condiciones y la preparación realizada para buscar quedarse con el triunfo.

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La pelea se desarrollará dentro de la categoría de 52 kilogramos, en un cruce que aparece como uno de los atractivos de la velada.

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El objetivo de Fernández es volver a ganar

Para Máximo Fernández, la presentación representa una nueva posibilidad de seguir construyendo su carrera profesional y sumar una victoria que le permita continuar avanzando dentro de la disciplina.

La velada tendrá lugar este viernes en el Club 12 de Octubre de La Matanza y contará con diferentes combates, además de la presencia de figuras vinculadas al boxeo.

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El púgil afrontará así otro compromiso sobre el ring, con la expectativa de protagonizar una buena actuación y extender su camino dentro del boxeo profesional.

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