Zárate: La Selección Argentina de básquet femenino se consagró campeona

Zárate

La Albiceleste derrotó a Venezuela por 53 a 44 en la final del Sudamericano Femenino FIBA 2026, disputado en el Espacio DAM.

La Selección Argentina de básquet femenino se consagró campeona del Campeonato Sudamericano Femenino FIBA 2026 tras vencer a Venezuela por 53 a 44 en la final. El torneo se disputó durante una semana en el Espacio DAM de Zárate, que volvió a ser escenario de una competencia internacional de alto nivel.

Zárate fue sede del Sudamericano Femenino FIBA 2026 El certamen se desarrolló entre el 3 y el 9 de agosto y reunió en Zárate a diferentes seleccionados de la región. Durante toda la competencia, el Espacio DAM se convirtió en el punto de encuentro del básquet sudamericano y recibió partidos correspondientes a un torneo que, además de definir al campeón continental, puso en juego plazas para la próxima AmeriCup Femenina.

La definición tuvo como protagonistas a Argentina y Venezuela. El seleccionado nacional logró imponerse por 53 a 44 y cerró de esta manera una destacada participación ante su público, con la particularidad de haber conseguido el título en territorio bonaerense.

La consagración significó además un nuevo capítulo para el deporte argentino en Zárate, una ciudad que durante los últimos meses incrementó su presencia en el calendario de competencias de relevancia nacional e internacional.

El Espacio DAM se consolida como sede del básquet de alto nivel La organización del Sudamericano Femenino representó también un reconocimiento para el Espacio DAM, infraestructura que viene ganando protagonismo como escenario para competencias deportivas de primer nivel.

El antecedente más reciente había sido en junio, cuando el mismo estadio recibió a la Selección Argentina Mayor Masculina. El equipo nacional realizó allí parte de su preparación para afrontar los partidos correspondientes a los clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo 2027.

De esta manera, en apenas unos meses, el Espacio DAM fue escenario de la presencia de las dos Selecciones Argentinas Mayores de básquet, tanto la masculina como la femenina, y además albergó una competencia continental organizada bajo el ámbito de FIBA.

La continuidad de este tipo de acontecimientos fortalece el perfil de Zárate como ciudad anfitriona y pone en valor una infraestructura que permite recibir delegaciones nacionales y extranjeras, además de ofrecer condiciones para el desarrollo de actividades vinculadas al deporte de alto rendimiento.

La consagración de Argentina y el impacto para Zárate El título conseguido por la Selección Argentina también fue destacado por el Municipio de Zárate. El intendente Marcelo Matzkin celebró la consagración y remarcó la importancia de que el campeonato continental se haya desarrollado en la ciudad.

En ese marco, el jefe comunal agradeció a la Confederación Argentina de Básquet y a FIBA Women's AmeriCup por haber confiado en Zárate para la organización del torneo.

Desde el Municipio señalaron que la llegada de competencias de estas características representa una oportunidad para acercar el deporte de alto rendimiento a la comunidad, incentivar la práctica deportiva y generar nuevas posibilidades para que la ciudad continúe incorporándose al circuito de grandes eventos.

La realización del Sudamericano Femenino FIBA 2026 dejó así un doble resultado para Zárate: por un lado, la ciudad fue testigo de la consagración de la Selección Argentina; por otro, volvió a demostrar que cuenta con infraestructura y condiciones para albergar competencias deportivas de alcance internacional.