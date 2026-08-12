Vela San Pedro: el Club Náutico brilló en Entre Ríos, ganó la Copa por Clubes y sumó podios internacionales

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El Club Náutico San Pedro conquistó la Copa al Mejor Club en el Grand Prix del Litoral y sus deportistas también se destacaron en competencias disputadas en Perú, Polonia e Italia.

El Club Náutico San Pedro volvió a demostrar el gran presente de su escuela de vela al consagrarse como el mejor equipo del Grand Prix del Litoral (GPL), disputado en Paraná, Entre Ríos. Además del título por clubes, los timoneles sampedrinos lograron importantes podios individuales y varios representantes sobresalieron en competencias internacionales.

El Club Náutico San Pedro ganó la Copa por Clubes en el Grand Prix del Litoral La institución sampedrina obtuvo la Copa al Mejor Club del Campeonato durante la fecha del Grand Prix del Litoral (GPL), desarrollada los días 8 y 9 de agosto en las instalaciones del Club Náutico Paraná. La competencia reunió a destacados exponentes de la clase Optimist de distintos puntos del país y presentó condiciones exigentes debido a los fuertes vientos y a la intensa corriente del río.

La delegación del Club Náutico San Pedro estuvo integrada por 14 timoneles que afrontaron un recorrido de trapecio francés, una modalidad que puso a prueba la capacidad técnica y estratégica de cada competidor. El rendimiento colectivo permitió que la institución se quedara con el principal reconocimiento por equipos de la fecha.

Podios individuales para los timoneles sampedrinos en la clase Optimist En el plano individual, Gino Picchetti fue uno de los grandes protagonistas al finalizar segundo en la clasificación General, mientras que Aimé Barceló consiguió el segundo puesto en la categoría Femenina General.

La cosecha de resultados positivos continuó con la actuación de Juana Raviola García, quien logró un destacado desempeño al ubicarse tercera en la Femenina General, segunda en la categoría Infantil y primera entre las competidoras de la Femenina Infantil.

También sobresalieron Bernarda Barré, que finalizó tercera en la Femenina Infantil, y María Clara Bonilla, quien tuvo un debut soñado al quedarse con el primer puesto en la categoría Prepromocional dentro de la clase de principiantes.

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El Club Náutico también suma éxitos en competencias internacionales Mientras la delegación competía en Entre Ríos, otros representantes del Club Náutico San Pedro dejaron su marca en distintos escenarios internacionales.

En la clase Snipe, Julio Alsogaray y Malena Sciarra se consagraron campeones de la Copa Federación Peruana de Vela, disputada en Perú, ratificando el excelente nivel de la dupla argentina.

Por otra parte, Catalina Gómez representó a la Selección Argentina en el Campeonato Europeo desarrollado en Polonia, una de las competencias más importantes del calendario internacional de la especialidad.

En tanto, Felipe Blas y Lucía Peciña participan actualmente del certamen que se desarrolla en el Lago de Garda, Italia. Ambos recibieron la reasignación de sus plazas luego de que el Campeonato Africano, para el que estaban clasificados originalmente, se viera afectado por el conflicto que atraviesa la región donde debía disputarse.