Zárate: Bayer y la UTN lanzaron una nueva edición de JUNTAS para impulsar el empleo de mujeres

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Zárate

El programa gratuito seleccionó a 45 mujeres entre 1.777 postulantes y ofrecerá capacitación, mentorías y herramientas para acceder al mercado laboral.

En la ciudad de Zárate, Bayer y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Delta pusieron en marcha la segunda edición de JUNTAS – Abriendo Caminos en el Mundo Laboral, una iniciativa gratuita que busca ampliar las oportunidades de inserción laboral de mujeres de la comunidad.

JUNTAS inicia su segunda edición con 45 mujeres seleccionadas El lanzamiento se realizó en la planta de Bayer en Zárate y contó con la presencia de autoridades de la UTN, representantes del Municipio de Zárate, directivos de la compañía y las 45 mujeres seleccionadas para participar de esta nueva edición.

El programa surgió a partir de un diagnóstico conjunto sobre las principales barreras de acceso al empleo que enfrentan mujeres de la comunidad. A partir de esa realidad, Bayer y la UTN desarrollaron una propuesta que combina capacitación, formación práctica, mentorías y vinculación con empresas y organizaciones del sector productivo.

La convocatoria de 2026 volvió a mostrar la demanda existente. En pocos días se registraron 1.777 postulaciones de mujeres que cumplían con los requisitos establecidos.

Entre las postulantes, el 80% cuenta únicamente con estudios secundarios completos, el 30% no posee experiencia laboral previa, el 75% se encontraba desempleada al momento de inscribirse y el 44% tiene hijos o hijas a cargo.

Las 45 participantes fueron seleccionadas mediante criterios previamente definidos, entre ellos la residencia en Zárate, la situación de vulnerabilidad laboral, las responsabilidades de cuidado y el compromiso demostrado durante el proceso de selección.

Capacitación, mentorías e inteligencia artificial para buscar empleo Durante los próximos meses, las participantes realizarán un recorrido de formación diseñado para brindar herramientas concretas para su desarrollo laboral y personal.

La propuesta incluye formación técnica, desarrollo de habilidades blandas, recorridas por la planta de Bayer, mentorías con colaboradores de la compañía y simulaciones de entrevistas laborales. También habrá espacios de networking con empresas locales, grupos estratégicos y organizaciones públicas.

Esta segunda edición incorpora además un nuevo módulo dedicado a la educación financiera y la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, con el objetivo de acercar conocimientos vinculados con las nuevas herramientas que forman parte del mercado laboral.

Desde la UTN destacaron la importancia de fortalecer el vínculo entre la universidad, las empresas y la comunidad. La secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la UTN Facultad Regional Delta, Dra. Ing. Nancy Carrizo, remarcó que JUNTAS permite acercar conocimientos y experiencias que pueden abrir nuevas posibilidades para las mujeres de la región.

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En la misma línea, Matías Marcantonio, líder de Bayer Zárate, señaló que el objetivo de la iniciativa no se limita a brindar herramientas para conseguir un empleo, sino que apunta también a fortalecer capacidades, construir confianza y acompañar el crecimiento de las personas.

Los resultados de la primera edición muestran el impacto del programa La experiencia desarrollada durante 2025 dejó resultados que excedieron el objetivo inicial de mejorar las posibilidades de empleabilidad. Según los datos difundidos por la organización, el 61,9% de las participantes continuó estudiando después de finalizar JUNTAS.

Entre las carreras y cursos elegidos se encuentran propuestas vinculadas con automatización industrial, recursos humanos, electricidad industrial y biotecnología, entre otras áreas.

Además, el 42,9% de las participantes tuvo entrevistas laborales luego de completar el programa, mientras que más del 95% aseguró que la experiencia fortaleció significativamente su confianza y motivación para insertarse en el mercado laboral.

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Otro de los datos destacados es que el 90,5% manifestó interés en continuar participando de futuras actividades relacionadas con JUNTAS.

El impacto también aparece en las experiencias personales de las participantes. Varias señalaron que el programa representó su primer ingreso a una planta industrial y que el acompañamiento recibido les permitió conocer nuevas posibilidades para su desarrollo.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Johana, quien luego de participar en JUNTAS realizó una experiencia laboral en Bayer, continuó con un contrato temporario en otra empresa industrial y este año regresó al programa como tutora.