> San Pedro: Bomberos y Defensa Civil coordinan acciones preventivas ante la llegada de El Niño

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Autoridades nacionales, provinciales y locales se reunieron para fortalecer la planificación y coordinar recursos de respuesta frente a los escenarios meteorológicos que podría generar el fenómeno de El Niño en la región.

Las principales autoridades de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y organismos de Defensa Civil participaron este viernes de una reunión de trabajo en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

El encuentro fue encabezado por el director de Defensa Civil de San Pedro, Fabio Giovanettoni, quien dio la bienvenida a los representantes de las distintas jurisdicciones y remarcó la importancia de consolidar un sistema de trabajo coordinado que permita anticiparse a eventuales emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses.

Coordinación entre Nación, Provincia y municipios La jornada reunió a funcionarios de los ámbitos nacional y provincial vinculados a la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias. Entre ellos estuvieron Martín Guerra, director operativo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; Néstor Narzábal, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense; y Fabián García, director general de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.

También participaron Adrián Narváez, representante de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y Ramón Pared, director provincial operativo de Bomberos Voluntarios, junto a jefes de cuerpos de emergencia de distintos distritos.

Planificación logística y evaluación de recursos Durante las mesas de trabajo, los especialistas analizaron los posibles impactos que podría generar el fenómeno de El Niño en el norte bonaerense y otras zonas vulnerables, evaluando la disponibilidad de recursos humanos y materiales para responder de manera eficiente ante inundaciones, tormentas intensas u otras contingencias climáticas.

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Además, se avanzó en la coordinación logística entre los diferentes organismos, con el propósito de optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la comunicación entre las instituciones que intervienen en situaciones de emergencia.

Preparación ante un escenario climático desafiante La reunión forma parte de una serie de acciones preventivas impulsadas por los organismos de emergencia para reforzar la capacidad operativa antes de la llegada de los períodos de mayor riesgo meteorológico.