San Pedro: Un sampedrino creó una app de citas inclusiva para conectar personas con y sin discapacidad

> San Pedro: Un sampedrino creó una app de citas inclusiva para conectar personas con y sin discapacidad

Región

Tomás Berthet, de 25 años, lanzó Linkup, una plataforma que promueve vínculos sin prejuicios y busca derribar barreras entre personas con y sin discapacidad.

Una experiencia personal se convirtió en una iniciativa con impacto social. Tomás Berthet, un joven de la ciudad de San Pedro que utiliza silla de ruedas, desarrolló Linkup, una aplicación de citas inclusiva que propone generar vínculos entre personas con y sin discapacidad en igualdad de condiciones, apostando a la tecnología como herramienta de integración.

Linkup: una aplicación de citas que apuesta por la inclusión Tomás Berthet nació con espina bífida y actualmente estudia Marketing en la Universidad de Palermo. A partir de las dificultades que experimentó al momento de conocer personas y construir relaciones, decidió impulsar un proyecto que respondiera a una realidad compartida por muchas personas con discapacidad.

Así surgió Linkup, una aplicación diseñada para que usuarios con y sin discapacidad puedan conocerse, compartir intereses y generar conexiones en un mismo espacio, sin segmentaciones ni diferencias.

La propuesta parte de un concepto claro: la inclusión debía formar parte de la esencia de la plataforma y no ser una característica agregada posteriormente. Los perfiles permiten compartir intereses, iniciar conversaciones y construir vínculos desde una perspectiva de igualdad.

"Mi objetivo no fue crear una aplicación que dijera que las personas con discapacidad necesitan un espacio diferente, sino construir un lugar donde todos podamos participar en igualdad de condiciones", explicó Berthet.

De una necesidad personal a un emprendimiento tecnológico El desarrollo de Linkup implicó un largo proceso de diseño, validación y construcción de comunidad antes de llegar al mercado. Durante ese recorrido, Berthet recibió aportes de futuros usuarios que ayudaron a mejorar la propuesta y detectar nuevas necesidades.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Carlos Castagneto presentará dos proyectos de ley sobre discapacidad

En 2026 la aplicación fue lanzada oficialmente y ya puede descargarse tanto en App Store como en Google Play, marcando el paso de una idea nacida de una experiencia personal a un emprendimiento con proyección nacional.

Para su creador, el lanzamiento representó el comienzo de una nueva etapa, en la que el desafío pasa por escuchar a los usuarios, perfeccionar la plataforma y consolidar una comunidad basada en el respeto y la inclusión.

Tecnología para derribar prejuicios y generar nuevas oportunidades Más allá de facilitar encuentros, Linkup busca contribuir a cambiar la forma en que la sociedad percibe la discapacidad. La iniciativa promueve que las personas sean conocidas por quienes son, sus intereses y su personalidad, y no por una condición física.

El proyecto también apunta a convertirse, en el futuro, en una plataforma más amplia dedicada a fomentar experiencias inclusivas, actividades compartidas y nuevas formas de generar comunidad.