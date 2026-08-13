San Nicolás: Carlos Castagneto presentará dos proyectos de ley sobre discapacidad

San Nicolás

El diputado nacional llegará este viernes a San Nicolás para presentar las iniciativas Canasta en Discapacidad y Tarjeta Azul para TEA.

13 de agosto de 2026 a las 02:25 p. m.

13 de agosto de 2026 a las 02:25 p. m.

El diputado nacional Carlos Castagneto encabezará este viernes 14 de agosto un encuentro abierto en la ciudad de San Nicolás para presentar dos proyectos de ley vinculados a la discapacidad. La jornada convocará a personas con discapacidad, familiares, profesionales, instituciones y organizaciones interesadas en conocer las propuestas y debatir políticas de inclusión.

Carlos Castagneto presentará dos proyectos sobre discapacidad La actividad se desarrollará desde las 16:00 en Garibaldi 179 y tendrá como eje la presentación de las iniciativas “Canasta en Discapacidad” e “Identificación Voluntaria TEA – Tarjeta Azul”.

De acuerdo con la convocatoria, el encuentro busca brindar información detallada sobre ambos proyectos, responder preguntas de los participantes y generar un espacio para compartir experiencias relacionadas con la inclusión, los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La propuesta apunta a promover la participación de distintos sectores vinculados con la temática y a incorporar sus inquietudes al debate sobre las políticas públicas destinadas a garantizar derechos.

Qué propone la iniciativa Canasta en Discapacidad Uno de los proyectos que será presentado en San Nicolás es Canasta en Discapacidad, una iniciativa que busca abordar necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Durante el encuentro, Castagneto explicará los principales alcances de la propuesta y se abrirá un espacio para que familiares, personas con discapacidad, profesionales y representantes de organizaciones puedan plantear consultas y aportar sus experiencias.

La presentación se enmarca en un debate más amplio sobre las herramientas necesarias para acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, especialmente frente a las dificultades que atraviesan en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Tarjeta Azul: una identificación voluntaria para personas con TEA El segundo proyecto que llegará a San Nicolás es Identificación Voluntaria TEA – Tarjeta Azul, una propuesta orientada a facilitar la identificación voluntaria de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en diferentes ámbitos.

La iniciativa será explicada durante la jornada y permitirá conocer sus objetivos, alcances y posibles aplicaciones, además de intercambiar opiniones con familias y organizaciones vinculadas al autismo.

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El encuentro se realizará bajo el lema “Más inclusión, más derechos, más igualdad. Nada sobre nosotros, sin nosotros”, como una invitación a participar activamente del debate sobre las políticas públicas relacionadas con la discapacidad.

Datos del encuentro Fecha: viernes 14 de agosto.

Hora: 16:00.

Lugar: Garibaldi 179, San Nicolás.

Actividad: presentación de los proyectos “Canasta en Discapacidad” e “Identificación Voluntaria TEA – Tarjeta Azul”.

Disertante: diputado nacional Carlos Castagneto.

Convocatoria: personas con discapacidad, familiares, profesionales, instituciones, organizaciones y comunidad en general.