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Comerciante denunció apremios extorsivos por parte de un exempleado y su padre

Le exigió la entrega de 170 mil pesos bajo amenaza de escracharlo por vender productos vencidos.

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18 de agosto de 2026 a las 07:33 p. m.
Comerciante denunció apremios extorsivos por parte de un exempleado y su padre
El empleado exigió el dinero bajo amenazas de escrachar al comerciante.

El encargado de un conocido supermercado de avenida Intendente Ernesto Illia al 2.000 denunció que este sábado por la noche se presentó un ex empleado del comercio junto a su padre, exigiendo la entrega inmediata de 170 mil pesos bajo la amenaza explícita de realizar un "escrache" mediático en redes sociales acusándolo falsamente de vender productos vencidos. Durante el altercado, los sujetos agredieron físicamente al comerciante. Interviene la UFIyJ N° 5.

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