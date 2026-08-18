Comerciante denunció apremios extorsivos por parte de un exempleado y su padre

El encargado de un conocido supermercado de avenida Intendente Ernesto Illia al 2.000 denunció que este sábado por la noche se presentó un ex empleado del comercio junto a su padre, exigiendo la entrega inmediata de 170 mil pesos bajo la amenaza explícita de realizar un "escrache" mediático en redes sociales acusándolo falsamente de vender productos vencidos. Durante el altercado, los sujetos agredieron físicamente al comerciante. Interviene la UFIyJ N° 5.