La Escuela Agropecuaria de Pergamino obtuvo cinco grandes premios con sus reproductores Hereford en la Expo Junín

Pergamino

Los reproductores de la raza bovina Hereford presentados por el colegio pergaminense ganaron los principales premios de la exposición.

La Escuela Agropecuaria de Pergamino volvió a hacer historia en la Expo Junín 2026 al consagrarse, por segundo año consecutivo, como la gran ganadora en la prestigiosa competencia ganadera de la región con sus reproductores bovinos de raza Hereford.

Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino. LA OPINION El establecimiento educativo viajó desde Pergamino hacia el predio ferial de Junín para medirse con las mejores cabañas de la zona en el marco de la muestra, que se desarrolla del 14 al 17 de agosto. Detrás de este éxito rotundo que llena de orgullo a toda la comunidad educativa, se destaca la gran tarea de los profesores y médicos veterinarios Tomás Torregrosa y Carlos Nader, los alumnos que diariamente trabajan con los animales, el cuerpo directivo de la institución educativa, los integrantes de la cooperadora de la Escuela, los profesores de distintas materias y los auxiliares.

Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino. LA OPINION Cabe destacar que estuvieron presentes en Junín los alumnos Lisandro Monzón, Francisco Faveiro, Joaquín Carreras y Morena Álvarez, así como también Braian Giles quien aporta todo su trabajo en el sector ganadero de la institución.

Los reproductores Hereford que crían en la Escuela Agropecuaria tienen líneas genéticas que los hacen fieles continuadores de la raza bovina. LA OPINION Sin dudas que quienes están al frente del proyecto fueron los pilares fundamentales en la preparación técnica, el manejo sanitario y la guía de los alumnos en cada etapa del proceso productivo. Bajo la dirección de Torregrosa y Nader, el sector ganadero de la escuela logró consolidar un estándar de excelencia en la cría de la raza Polled Hereford, demostrando que la docencia, la ciencia veterinaria y la pasión por el campo van de la mano.

Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino. LA OPINION De Pergamino a las pistas de Junín Por segundo año consecutivo, la escuela pergaminense se trajo los premios mayores en reproductores bovinos de la raza Hereford, generando el aplauso de los jurados y del público en la pista central de la Sociedad Rural de Junín. Los animales presentados por el colegio compitieron y ganaron a la par de las cabañas reconocidas del sector.

El detalle de los premios ganados Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino. LA OPINION La cosecha de distinciones en esta edición 2026 fue contundente y confirmó el liderazgo de la escuela en la cría y preparación de la raza:

Lote Gran Campeón Macho PR

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Mejor Macho de Lote

Mejor Macho PR a Corral

Lote Campeón Diente de Leche

Segundo Mejor Individual a Corral