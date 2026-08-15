Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Pergamino

La Escuela Agropecuaria de Pergamino obtuvo cinco grandes premios con sus reproductores Hereford en la Expo Junín

Los reproductores de la raza bovina Hereford presentados por el colegio pergaminense ganaron los principales premios de la exposición.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
15 de agosto de 2026 a las 07:59 p. m.
La Escuela Agropecuaria de Pergamino obtuvo cinco grandes premios con sus reproductores Hereford en la Expo Junín
Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino.

La Escuela Agropecuaria de Pergamino volvió a hacer historia en la Expo Junín 2026 al consagrarse, por segundo año consecutivo, como la gran ganadora en la prestigiosa competencia ganadera de la región con sus reproductores bovinos de raza Hereford.

Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino.LA OPINION

El establecimiento educativo viajó desde Pergamino hacia el predio ferial de Junín para medirse con las mejores cabañas de la zona en el marco de la muestra, que se desarrolla del 14 al 17 de agosto. Detrás de este éxito rotundo que llena de orgullo a toda la comunidad educativa, se destaca la gran tarea de los profesores y médicos veterinarios Tomás Torregrosa y Carlos Nader, los alumnos que diariamente trabajan con los animales, el cuerpo directivo de la institución educativa, los integrantes de la cooperadora de la Escuela, los profesores de distintas materias y los auxiliares.

Publicidad

Las mas leidas de Pergamino

1

"Yo, Narciso": la nueva película de Suar y Oreiro llega a Cinema Pergamino

10/8, 05:00 p. m.
"Yo, Narciso": la nueva película de Suar y Oreiro llega a Cinema Pergamino
2

Preocupación por la situación de trabajadores de Pardo Hogar

13/8, 04:33 p. m.
Preocupación por la situación de trabajadores de Pardo Hogar
3

Edificio Merced: presentan una nueva torre de 13 pisos con 36 unidades y cocheras en pleno centro

12/8, 03:40 p. m.
Edificio Merced: presentan una nueva torre de 13 pisos con 36 unidades y cocheras en pleno centro
4

Un espacio para dar el primer paso: la Clínica Pergamino pone en marcha su Punto Saludable

9/8, 09:06 a. m.
Un espacio para dar el primer paso: la Clínica Pergamino pone en marcha su Punto Saludable
5

Un albañil sufrió múltiples fracturas tras caer desde un séptimo piso en una obra de General Paz

12/8, 07:56 p. m.
Un albañil sufrió múltiples fracturas tras caer desde un séptimo piso en una obra de General Paz
Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino.LA OPINION

Cabe destacar que estuvieron presentes en Junín los alumnos Lisandro Monzón, Francisco Faveiro, Joaquín Carreras y Morena Álvarez, así como también Braian Giles quien aporta todo su trabajo en el sector ganadero de la institución.

Los reproductores Hereford que crían en la Escuela Agropecuaria tienen líneas genéticas que los hacen fieles continuadores de la raza bovina.LA OPINION

Sin dudas que quienes están al frente del proyecto fueron los pilares fundamentales en la preparación técnica, el manejo sanitario y la guía de los alumnos en cada etapa del proceso productivo. Bajo la dirección de Torregrosa y Nader, el sector ganadero de la escuela logró consolidar un estándar de excelencia en la cría de la raza Polled Hereford, demostrando que la docencia, la ciencia veterinaria y la pasión por el campo van de la mano.

Publicidad
Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino.LA OPINION

De Pergamino a las pistas de Junín

Por segundo año consecutivo, la escuela pergaminense se trajo los premios mayores en reproductores bovinos de la raza Hereford, generando el aplauso de los jurados y del público en la pista central de la Sociedad Rural de Junín. Los animales presentados por el colegio compitieron y ganaron a la par de las cabañas reconocidas del sector.

El detalle de los premios ganados

Alegría de los estudiantes y docentes por los logros obtenidos con los reproductores que crían en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino.LA OPINION

La cosecha de distinciones en esta edición 2026 fue contundente y confirmó el liderazgo de la escuela en la cría y preparación de la raza:

Publicidad

Lote Gran Campeón Macho PR

Seguí leyendo

Los ciudadanos condenaron a un padre poderoso por los abusos a su hijo e hicieron justicia por el niño
Policiales

Los ciudadanos condenaron a un padre poderoso por los abusos a su hijo e hicieron justicia por el niño

Mejor Macho de Lote

Publicidad

Mejor Macho PR a Corral

Lote Campeón Diente de Leche

Publicidad

Segundo Mejor Individual a Corral

El intenso cuidado de los animales en los corrales de la Escuela Agropecuaria se demuestra por los galardones obtenidos en las pistas de las exposiciones donde compiten.LA OPINION


WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...