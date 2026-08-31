De Pergamino a la alfombra roja: alumnas de Estudio Danzas Yoana Pizzano llegaron a la final del Martín Fierro de la Danza

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Cultura

El elenco local se destacó en el certamen realizado en Rojas, donde compitió entre más de 1.000 coreografías. Su actuación les permitió subir al podio y obtener el pase a la gran final, que se desarrollará en Buenos Aires, en el Golden, junto a reconocidas figuras del ambiente artístico.

La danza pergaminense vuelve a trascender las fronteras de la ciudad y a conquistar nuevos escenarios. Alumnos y el músico derbakista Luca Giachino, de Estudio Danzas Yoana Pizzano, participaron del certamen Martín Fierro de la Danza, realizado en la ciudad de Rojas, y protagonizaron una destacada actuación que les permitió ubicarse entre los mejores de la competencia.

En una convocatoria que reunió más de 1.000 coreografías, los representantes locales lograron sobresalir con una propuesta que combinó técnica, expresividad, disciplina y, fundamentalmente, pasión por la danza. El desempeño alcanzado les valió un lugar en el podio y el esperado pase a la gran final.

Detrás de este resultado hay un intenso proceso de preparación y muchas horas de ensayo. El logro también representa un reconocimiento al trabajo que los bailarines vienen desarrollando junto a su profesora, Yoana Pizzano, quien acompaña cada etapa de su formación artística y apuesta al crecimiento individual y colectivo de sus alumnos.

Para quienes integran el estudio, la participación en este tipo de competencias constituye además una oportunidad para ampliar horizontes, compartir experiencias con artistas de distintos lugares y acercarse a ámbitos profesionales vinculados con la danza. Las alumnas son: Camila Biscaysacu, Romina Simón, Isabella Olaechea, Melany Mastroberardino, Milagros Alegre, Serena Bareiro, Julieta Devia, Natasha Castro, Zaira Castro, Luz Esteche, Martina González y Julia Lomanto.

Un nuevo desafío en Buenos Aires La experiencia vivida en Rojas fue apenas un capítulo de una historia que continúa. Luego de conseguir la clasificación, los bailarines pergaminenses ya se preparan para afrontar uno de los momentos más importantes de esta experiencia: la gran final del Martín Fierro de la Danza en Buenos Aires.

Allí los espera un escenario especial y una instancia que tendrá como protagonista a la alfombra roja del Golden, donde podrán compartir la jornada con reconocidas figuras y celebridades vinculadas al mundo de la danza y el arte.

Llegar hasta esta instancia tiene para los integrantes de Estudio Danzas Yoana Pizzano un significado que trasciende cualquier resultado. Es la recompensa a la constancia, al compromiso y a las horas dedicadas a perfeccionar cada movimiento, pero también al compañerismo y a la ilusión de crecer a través de una disciplina que los apasiona.

Cada ensayo, cada coreografía y cada escenario recorrido fueron construyendo el camino que ahora los lleva hasta Buenos Aires. Y para un grupo de artistas que comenzó a transitar esta experiencia desde Pergamino, la posibilidad de llegar a una final nacional representa también una manera de demostrar que el talento local puede hacerse lugar entre los grandes.