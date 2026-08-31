¿Pergamino está entre los distritos bonaerenses donde se esperan más lluvias esta primavera?

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Pergamino

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un trimestre con precipitaciones entre normales y superiores a las normales para buena parte de la provincia de Buenos Aires.

La primavera podría traer abundantes precipitaciones a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Así lo plantea el pronóstico climático trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que contempla para buena parte del territorio bonaerense una tendencia de lluvias entre normales y superiores a las normales.

El informe establece una probabilidad de entre 45% y 50% de registrar precipitaciones superiores a los valores normales en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el noreste de la Patagonia y sectores del sudoeste y oeste bonaerense.

Para el resto de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la zona donde se encuentra Pergamino, el organismo prevé una situación diferente: existe entre 40% y 45% de probabilidad de que las precipitaciones sean normales a superiores a las normales durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

¿Y Pergamino? La ciudad no aparece dentro del grupo de distritos bonaerenses que el relevamiento identifica puntualmente como aquellos con mayor posibilidad de recibir lluvias más intensas durante la primavera.

En consecuencia, Pergamino no se encuentra entre las localidades señaladas con el mayor riesgo de precipitaciones intensas, aunque tampoco queda fuera de un escenario provincial en el que las lluvias podrían ubicarse por encima de los registros habituales.

El pronóstico del SMN plantea, de este modo, un panorama que deberá seguirse durante los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta que las condiciones pueden variar a medida que avance la primavera.

Los distritos que concentran la mayor atención El mayor riesgo de anegamientos e inundaciones se concentra, según el informe, en el sudeste bonaerense, una región que actualmente presenta excesos hídricos.

El relevamiento al que accedió la Agencia DIB identifica una veintena de distritos con mayor posibilidad de recibir lluvias más intensas entre septiembre y noviembre.

Entre ellos se encuentran Rivadavia, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Pehuajó, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Guaminí, Daireaux, Alsina, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Patagones, Tres Arroyos y San Cayetano.

Por lo tanto, el mapa de mayor atención se concentra principalmente en el oeste y sur de la provincia, mientras que Pergamino queda por fuera de ese grupo específico.

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Temperaturas diferentes a las habituales El comportamiento de las temperaturas también presenta un escenario particular para la primavera.

De acuerdo con el SMN, el país quedará dividido en dos grandes sectores: mientras en algunas provincias existe una mayor probabilidad de temperaturas inferiores a las normales, en otras se proyectan registros superiores a los habituales.

Para la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción de algunos distritos del norte, el organismo estima hasta un 50% de probabilidad de atravesar una primavera más fresca de lo normal. Una situación similar se proyecta para La Pampa, Mendoza y La Rioja.

Esto significa que Pergamino, por su ubicación en el norte bonaerense, se encuentra en una zona donde el pronóstico térmico presenta algunas particularidades respecto del resto de la provincia.

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Un pronóstico que marca tendencias Desde el Servicio Meteorológico Nacional remarcan que el pronóstico climático trimestral debe interpretarse como una tendencia general y no como una predicción detallada de cada jornada.

El informe no establece cuántos milímetros podrían registrarse ni cómo se distribuirán las precipitaciones durante los tres meses. Las previsiones climáticas describen condiciones promedio sobre grandes extensiones geográficas y no permiten anticipar fenómenos específicos de corta duración.

Por ese motivo, eventos como sistemas frontales intensos, olas de calor, bloqueos atmosféricos u otras situaciones que pueden modificar temporalmente las condiciones de lluvia y temperatura quedan fuera de este tipo de pronóstico.