> Diez años Sumando Compromiso: el Taller Protegido vuelve a poner en valor el destino de cada botella

Pergamino

El miércoles 2 de septiembre, se celebrará una década del Programa Sumando Compromiso y dos años del Día de la Botella Protegida. Habrá una mesa de difusión en la Peatonal San Nicolás y Pueyrredón y recorridas por bares y confiterías.

Este miércoles será una jornada especial para el Taller Protegido Pergamino. Entre las 11:00 y las 13:00, operarios y personal de la institución estarán en la Peatonal San Nicolás y Pueyrredón con una mesa de difusión, en el marco de los diez años del Programa Sumando Compromiso y de una nueva conmemoración del Día de la Botella Protegida.

La propuesta también se trasladará a las calles. Los operarios recorrerán bares y confiterías de la Peatonal y de Avenida de Mayo para conversar con los vecinos, explicar el funcionamiento del programa y renovar la invitación a seguir recuperando las botellas de plástico PET y soplado.

Durante la jornada se entregarán stickers y material de difusión, en una celebración que tendrá como protagonista a una acción sencilla pero de gran impacto: decidir qué destino darle a una botella una vez que se terminó el líquido que contenía.

Una botella, dos caminos La iniciativa parte de una idea que el Taller Protegido busca instalar desde hace una década: “Tomá tu decisión, la decisión es tuya”.

Cuando una persona termina de consumir una bebida, la botella continúa estando bajo su responsabilidad. A partir de ese momento puede convertirse en un residuo más o ingresar al circuito de recuperación y reciclado.

Esa decisión, que puede parecer pequeña, tiene consecuencias tanto ambientales como sociales. Las botellas que llegan al Taller Protegido son clasificadas y forman parte de un proceso que permite recuperar el material y darle una nueva vida útil.

Pero, además, para quienes trabajan en la institución, las botellas representan mucho más que plástico. Son trabajo, una actividad productiva y también un aporte al sustento económico del Taller Protegido Pergamino.

Diez años de una iniciativa El Programa Sumando Compromiso fue presentado oficialmente el 2 de septiembre de 2016 en el Concejo Deliberante de Pergamino. Aquella jornada reunió al intendente Javier Martínez, representantes de todos los bloques de concejales y a numerosos integrantes de la comunidad.

Más de un centenar de personas participaron de aquella presentación, entre representantes de instituciones, escuelas y distintos sectores de la comunidad, acompañando el nacimiento de una propuesta que buscaba promover la recuperación de botellas de plástico y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo que desarrolla el Taller Protegido.

A diez años de aquel comienzo, la fecha adquiere un significado especial para la institución. No solo permite mirar el camino recorrido, sino también recuperar el espíritu con el que nació el programa y volver a acercar su mensaje a los pergaminenses.

El Día de la Botella Protegida A esta celebración se suma otro aniversario: se cumplen dos años desde que el 2 de septiembre fue establecido como el Día de la Botella Protegida.

La fecha busca generar conciencia acerca del recorrido que puede tener una botella después de su consumo. El concepto es simple: evitar que el plástico termine directamente en la basura y favorecer que pueda ingresar a un circuito de recuperación.

“Tomá tu decisión, la decisión es tuya” resume el mensaje que el Taller Protegido quiere transmitir. Se trata de poner en valor una elección cotidiana y mostrar que el cuidado ambiental también puede construirse a partir de pequeños hábitos.

Un desafío que continúa La presidenta del Taller Protegido Pergamino, Dora Moyano, destacó la importancia de estos diez años y planteó la necesidad de seguir fortaleciendo la participación de la comunidad.

Uno de los datos que permite dimensionar el camino recorrido es el volumen de material recuperado. Durante el primer año del programa se lograron retirar de Pergamino alrededor de 46.000 kilos de botellas de plástico PET. En 2026, en tanto, la cifra acumulada se ubica en torno a los 22.000 kilos.

El desafío, entonces, pasa por continuar acercando el programa a los distintos barrios, instituciones, clubes y empresas de la ciudad, y por recuperar hábitos que quizás con el tiempo se fueron dejando de lado. Desde el Taller Protegido confían en que quienes alguna vez participaron puedan volver a hacerlo y que nuevos vecinos se sumen a una práctica que beneficia al ambiente y, a la vez, acompaña el trabajo de la institución.

La intención no es solo recuperar botellas, sino recuperar una conducta que puede sostenerse en el tiempo y que tiene un doble impacto: reducir la cantidad de plástico que llega a los residuos y generar una materia prima que se transforma en trabajo.

Una década para seguir sumando Diez años después de aquella presentación en el Concejo Deliberante, el Taller Protegido vuelve a salir a la calle para celebrar, pero también para recordar que el programa necesita de la participación cotidiana de la comunidad.

Este miércoles, la Peatonal será el punto de encuentro para compartir la experiencia, conversar con los vecinos y renovar una propuesta que tiene una consigna tan sencilla como significativa: cada botella tiene un destino y la decisión está en nuestras manos.