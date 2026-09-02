“Tramas que hablan”: Laura Aguilá presenta su primera muestra individual

Cultura

La exposición se inaugura este viernes en la galería ArteMás y reúne obras realizadas a lo largo de los años a partir de papel artesanal, fibras vegetales, tintes naturales y una particular exploración de texturas, colores y formas.

Este viernes 4, a las 19:00, la galería ArteMás, ubicada en Echevarría 555, habilitará “Tramas que hablan”, la primera muestra individual de la artista Laura Aguilá, una propuesta que invita a descubrir las posibilidades expresivas del papel artesanal y el universo natural que lo rodea.

La exposición reúne un conjunto de obras desarrolladas por Aguilá a lo largo del tiempo, fruto de un proceso de investigación y experimentación en torno a las fibras vegetales, las texturas, los colores y las distintas posibilidades que ofrece la elaboración artesanal del papel.

El vínculo de la artista con esta técnica comenzó en 2007, cuando se acercó a Papelera Palermo para conocer de primera mano el proceso de fabricación del papel artesanal y participar de sus talleres. Allí incorporó los conocimientos técnicos iniciales y, posteriormente, continuó profundizando su aprendizaje junto a Silvia Turbiner, con quien perfeccionó procedimientos y desarrolló nuevas formas de trabajar y experimentar con este material.

Desde entonces, Aguilá construyó un lenguaje propio basado en la creación integral de sus obras. Ella misma elabora la pasta o pulpa, produce los soportes y desarrolla las imágenes a partir de una combinación de fibras naturales, colores, texturas y diferentes recursos que convierten al papel en mucho más que un soporte: lo transforman en materia artística y protagonista de la obra.

“Tramas que hablan” propone así un recorrido por diferentes formas de abordar el papel artesanal. El visitante podrá encontrarse con móviles, cuadros, tramas, hilos, collages y hojas recreadas, en composiciones donde la materia adquiere nuevas formas y significados a partir de la mirada de la artista.

Uno de los aspectos distintivos de la muestra será, además, la posibilidad de conocer el proceso detrás de cada creación. Junto con las obras terminadas se exhibirán materias primas, herramientas y elementos utilizados durante su elaboración, permitiendo acercarse al particular universo de trabajo de Aguilá y comprender cómo una fibra vegetal puede convertirse, a través de un proceso artesanal, en una pieza de arte.

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La propuesta también permitirá conocer la experimentación de la artista con tintes naturales y la elaboración de colores, en una búsqueda que establece un diálogo permanente con la naturaleza. Hojas, fibras, texturas y formas orgánicas son recuperadas y reinterpretadas para construir composiciones en las que lo natural se transforma bajo una nueva mirada estética.

La inauguración será también una oportunidad para conversar con Laura Aguilá y conocer de cerca su recorrido, sus métodos de trabajo y las búsquedas que atraviesan su producción artística.

“Los esperamos para la inauguración para acompañar esta iniciativa, poniendo en valor la sala que promueve y estimula el desarrollo de las Artes Visuales en la ciudad”, señalaron desde la organización.