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Caminos a la abstracción: cinco artistas exhiben sus nuevas obras en ArteMás

La muestra, que se inaugurará este sábado a las 19:00 en la galería ubicada en Echevarría 555, reúne trabajos de Mimosa Barbará, Sara Charre, Viviana Dinardo, Olga Otermin y Adriana Rocco.

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05 de agosto de 2026 a las 01:43 p. m.
Caminos a la abstracción: cinco artistas exhiben sus nuevas obras en ArteMás
Obras de Adriana Rocco, Olga Otermin y Viviana Dinardo.

Este sábado a las 19:00 en la galería ArteMás –Echevarría 555- se habilitará la muestra titulada Caminos a la abstracción. Exponen: Mimosa Barbará, Sara Charre, Viviana Dinardo, Olga Otermin y Adriana Rocco.

El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

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Las producciones reflejan diversos intereses y maneras de abordar la obra, respondiendo a diferentes inquietudes, tanto en lo formal como en la exploración cromática.

Los tiempos de trabajo previo, tanto como la producción en taller, permiten ajustes en proceso. Resignificar el error como parte del aprendizaje y abrir la mirada a las distintas subjetividades, generan nuevas formas de percibir la imagen. La constante experimentación, así como el juego colectivo son parte indispensable para enriquecer el desarrollo creativo.

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La exposición, integrada por diversas versiones de una forma de hacer y expresarse, deja ver las intenciones que cada uno sostiene a lo largo de un tiempo de creación.

La galería es coordinada por Marcela Cenacchi, Silvina Morris y Stella Orlando, quienes realizan todas las gestiones para su buen funcionamiento. Sala que se convierte hoy en uno de los pocos espacios disponibles para muestras. Vale destacar el gran aporte que realizan con esfuerzo y continuidad, en el circuito de las Artes Visuales.

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La entrada es libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30.

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