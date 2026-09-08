La Rural de Pergamino abre sus puertas: cuatro días para celebrar la producción, el trabajo y el encuentro

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Pergamino

Con cerca de 200 expositores, una fuerte presencia local, propuestas para toda la familia y récord de inscriptos en distintos sectores, la Sociedad Rural espera superar los 50.000 visitantes de la edición anterior.

08 de septiembre de 2026 a las 03:13 p. m.

08 de septiembre de 2026 a las 03:13 p. m.

La cuenta regresiva terminó y este jueves la Sociedad Rural de Pergamino pondrá en marcha una nueva edición de su tradicional exposición. Serán cuatro jornadas en las que el campo, la industria, el comercio, los emprendedores y las instituciones de la ciudad compartirán un mismo espacio.

La 87ª edición llega con una participación que, según destacó el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Pedro Jacquelin, vuelve a demostrar el fuerte acompañamiento de la comunidad.

“Desde los comercios más chiquitos, los vendedores chiquitos, hasta las grandes concesionarias de maquinarias, algunas empresas, algunas industrias, está todo tomado”, señaló Jacquelin durante la entrevista con LA OPINION.

La muestra reunirá a alrededor de 200 expositores, de los cuales entre el 80 y el 90 por ciento son de Pergamino. El resto corresponde principalmente a localidades de la región, por lo que la exposición también consolida su perfil regional.

“Es un trabajo que hacemos en conjunto. Nosotros somos por ahí el predio nuestro, la cara visible, pero es un trabajo en conjunto con instituciones que nos siguen acompañando”, remarcó el dirigente rural.

Del campo a una gran vidriera regional La exposición hace tiempo dejó de ser exclusivamente una muestra agropecuaria. Maquinarias, automóviles, comercios, industrias, emprendimientos y propuestas gastronómicas conviven con la actividad ganadera, equina y avícola.

Uno de los puntos destacados será la participación de emprendedores locales. Este año habrá entre 35 y 40, incluso adolescentes que comienzan a dar sus primeros pasos con productos elaborados junto a amigos o familiares.

Para Jacquelin, ese espacio permite observar cómo pequeños proyectos pueden convertirse, con el tiempo, en emprendimientos consolidados.

La actividad agropecuaria también tendrá una fuerte presencia. En el sector equino se alcanzó un récord de inscriptos, con alrededor de 140 caballos, mientras que la ganadería también registra una importante participación y suma nuevas propuestas vinculadas a distintas razas.

Además, se presentará un Angus certificado, con entre 60 y 70 vaquillonas o terneras.

El regreso de las aves Después de dos años de ausencia debido a una enfermedad, las aves volverán a formar parte de la exposición. También estarán presentes los ovinos, los conejos y distintas actividades vinculadas a la producción.

Las escuelas agrotécnicas tendrán nuevamente un papel importante. Siete establecimientos participan del proyecto que involucra 27 terneras Hereford, criadas y amansadas por los estudiantes para luego ser presentadas en la muestra. Parte de los recursos obtenidos por su venta regresa a las instituciones educativas.

También estarán las escuelas de Acevedo, Alfonso y Pergamino, con stands donde ofrecerán productos elaborados por los propios alumnos, como plantines y conservas. A ellas se suma la escuela industrial, que mostrará parte de lo que produce durante el año.

Jacquelin planteó además el desafío de ampliar la participación educativa: “Sería muy importante que participen todas las escuelas, no solamente las agrarias, sino cualquiera que tenga ganas de mostrar lo que hace”.

Gastronomía, música y propuestas para toda la familia El patio gastronómico será otro de los puntos de encuentro durante las cuatro jornadas. La propuesta estará acompañada por música y actividades, especialmente durante viernes y sábado, mientras que el domingo habrá espectáculos en el escenario principal en conjunto con la Municipalidad.

La exposición también contará con espacios recreativos para los más chicos y diferentes atractivos distribuidos entre los stands.

La actividad comenzará temprano para quienes quieran recorrer los sectores ganadero y equino, mientras que la apertura general de la muestra será desde las 10:00. La boletería funcionará hasta las 18:00, aunque las propuestas gastronómicas continuarán durante la noche.

El sábado será la inauguración oficial El acto oficial tendrá lugar el sábado a las 11:00, con la presencia de autoridades, mientras que al mediodía se realizará el tradicional almuerzo oficial.

La jornada permitirá también poner sobre la mesa algunas de las inquietudes del sector productivo. Jacquelin anticipó que, además de los agradecimientos, habrá espacio para plantear cuestiones que requieren atención y mejoras.

Entradas y una propuesta solidaria El jueves, jornada de apertura, la entrada será gratuita. Viernes, sábado y domingo tendrá un valor general de 8.000 pesos.

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Los jubilados que presenten su carnet, las personas con discapacidad y los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo. También habrá un sector de estacionamiento cercano destinado a facilitar el acceso de personas con discapacidad.

La solidaridad tendrá nuevamente un espacio destacado. El domingo, Por una Sonrisa Pergamino recibirá alimentos no perecederos que luego serán destinados a merenderos y comedores de la ciudad.

También participarán otras instituciones y organizaciones locales, entre ellas la Fundación Leandra Barros y el Taller Protegido, que tendrán sus respectivos espacios para mostrar su trabajo.

La expectativa: superar los 50.000 visitantes La edición 2025 recibió alrededor de 50.000 personas y la Sociedad Rural apuesta a superar esa cifra este año.

El crecimiento de la cantidad de expositores y la ocupación de nuevos sectores del predio reflejan, según Jacquelin, el crecimiento de la muestra.

“Que se acerque la gente, porque va a ser una linda fiesta de Pergamino”, expresó el directivo.