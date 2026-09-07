Pergamino se convirtió en escenario del Free Style: Tobi es el nuevo campeón nacional

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Pergamino

El Galpón de la Juventud fue escenario el sábado de la Final Nacional de Free Style organizada por Linaje y la Dirección de Juventud del Municipio. Con 24 competidores y seguidores llegados desde distintos puntos del país, la jornada confirmó el crecimiento de esta propuesta.

Pergamino volvió a vivir un fin de semana diferente. El sábado, el Galpón de la Juventud del barrio Belgrano se transformó en el punto de encuentro de una comunidad que crece alrededor de la música urbana, las rimas y la improvisación.

Allí se desarrolló la Final Nacional de Free Style, una competencia organizada por Linaje Free Style junto a la Dirección de Juventud del Municipio, que reunió a 24 participantes en el evento principal y convocó también a seguidores y acompañantes provenientes de distintos lugares del país.

La jornada tuvo como protagonistas a los competidores, pero también dejó una postal que excedió ampliamente el escenario de las batallas: Pergamino recibió a jóvenes y seguidores de Olavarría, Junín, Muñiz, La Plata, San Nicolás, San Fernando, Rosario, Vedia, Bahía Blanca, Ascensión, Ciudad de Buenos Aires, Rojas, Colón, General Lagos, Merlo y La Matanza, entre otras localidades.

El movimiento generado alrededor del evento permitió comprobar que el freestyle ya no es solamente una expresión que encuentra su lugar en plazas y espacios públicos. También puede convertirse en un punto de encuentro capaz de movilizar personas, generar actividad y poner a una ciudad en el mapa de una escena cultural que tiene seguidores en todo el país.

Tobi se quedó con el título nacional Después de una jornada atravesada por las batallas de palabras y la creatividad de los participantes, el cuadro final tuvo como protagonistas a Tobi, representante de la Ciudad de Buenos Aires, y 181, de la vecina ciudad de San Nicolás.

El enfrentamiento definitivo consagró a Tobi como nuevo campeón nacional de Free Style, cerrando una competencia que tuvo a Pergamino como anfitriona y que permitió disfrutar de una disciplina que combina rapidez mental, improvisación, recursos lingüísticos y una fuerte identidad propia.

Más allá del resultado, la final dejó también una certeza para los organizadores: existe una comunidad dispuesta a recorrer cientos de kilómetros para encontrarse, competir y compartir una misma pasión.

Pergamino, punto de encuentro Uno de los aspectos destacados de la jornada fue precisamente la convocatoria que consiguió la competencia.

La llegada de participantes y seguidores desde diferentes ciudades obligó incluso a la organización a pensar alternativas para facilitar la presencia de quienes debían viajar hasta Pergamino. En ese sentido, se gestionó alojamiento en los dormis del complejo Pioneer, ofreciendo una alternativa de costo accesible para quienes llegaban desde otras localidades.

El dato no es menor. La realización de una final nacional no solo implica reunir competidores sobre un escenario, sino también generar las condiciones para que una comunidad pueda encontrarse y permanecer durante la jornada.

En ese sentido, Pergamino funcionó durante el fin de semana como una verdadera sede de la cultura freestyle, con visitantes que llegaron para ser parte de un acontecimiento que nació desde la propia ciudad.

Una historia que comenzó en una habitación Detrás de la magnitud que alcanzó el evento existe una historia mucho más pequeña y cercana: la de un proyecto que nació en Pergamino a partir de una idea.

Linaje Free Style surgió de la mano de su creador, Tincho, quien recuerda que los primeros pasos se dieron en su propia habitación. De aquella idea inicial nació una propuesta que en 2021 tuvo su primera fecha pública en el anfiteatro de la Memoria del Parque España.

“Linaje nace, obviamente, en mi habitación. Pero la primera fecha fue en la plaza, en el anfiteatro de la Memoria, allá en el Parque España, en 2021”, recordó Tincho durante una entrevista con LA OPINION.

Desde entonces, el proyecto comenzó a crecer fecha tras fecha, construyendo una comunidad alrededor de las batallas y generando un espacio propio para quienes encuentran en el freestyle una forma de expresión artística y cultural.

Lo que comenzó con una primera competencia en una plaza pergaminense terminó, algunos años después, con una final nacional que recibió participantes y público de numerosas localidades.

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También creció la identidad de Linaje Como todo proyecto que evoluciona, Linaje también fue construyendo una identidad visual propia.

El nombre nació a partir de una canción que escuchaba Tincho y que despertó especialmente su atención.

Aquella primera fecha de 2021 en el Parque España marcó el comienzo de una historia que encontró en Pergamino un terreno fértil para desarrollarse. Con el paso del tiempo, las batallas fueron ganando convocatoria y el proyecto logró consolidarse como un espacio para los amantes del freestyle.

La Final Nacional fue, en ese sentido, mucho más que una competencia. Fue el resultado de un proceso de crecimiento y una muestra de que las iniciativas culturales que nacen desde la ciudad pueden alcanzar dimensiones que trascienden sus límites.

Durante unas horas, las calles y el Galpón de la Juventud recibieron a quienes llegaron con ganas de competir, acompañar, escuchar y ser parte de una escena que tiene en la improvisación su principal herramienta.