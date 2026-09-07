Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a $5.000
Del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre, Cinema Pergamino participará de la iniciativa que reúne a salas de todo el país. La propuesta incluirá películas de estreno, títulos que regresan a la pantalla grande y promociones.
Para los amantes del cine, la pantalla grande, el sonido envolvente y la experiencia de disfrutar una película en una sala oscura, esta semana llegará una nueva edición de la Fiesta del Cine, una iniciativa que busca acercar nuevamente al público a las salas con precios promocionales y una amplia variedad de propuestas.
La celebración se desarrollará del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre en las principales cadenas y en salas independientes de todo el país que adhieran a la iniciativa. Durante esos días, los espectadores podrán acceder a entradas con descuentos para funciones en formatos 2D y 3D, además de encontrar promociones especiales.
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En Cinema Pergamino las entradas generales serán de $5000.
Uno de los principales atractivos de esta edición será la diversidad de títulos disponibles. La programación incluirá estrenos, películas recientemente incorporadas a la cartelera y clásicos que tendrán una nueva oportunidad de encontrarse con el público en pantalla grande, conformando una propuesta destinada a espectadores de todas las edades.
La Fiesta del Cine tiene como objetivo promover la concurrencia a las salas y recuperar el atractivo de la experiencia cinematográfica compartida. La iniciativa permitirá acceder durante una semana a funciones a valores inferiores a los habituales, ofreciendo una alternativa para quienes buscan disfrutar del séptimo arte sin afrontar el costo regular de una entrada.
Así, la Fiesta del Cine se presenta como una nueva oportunidad para volver a las salas, descubrir películas, reencontrarse con grandes títulos y disfrutar de una experiencia que, más allá de la película elegida, conserva un atractivo propio: compartir el cine en pantalla grande.