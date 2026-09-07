Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a $5.000

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Pergamino

Del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre, Cinema Pergamino participará de la iniciativa que reúne a salas de todo el país. La propuesta incluirá películas de estreno, títulos que regresan a la pantalla grande y promociones.

Para los amantes del cine, la pantalla grande, el sonido envolvente y la experiencia de disfrutar una película en una sala oscura, esta semana llegará una nueva edición de la Fiesta del Cine, una iniciativa que busca acercar nuevamente al público a las salas con precios promocionales y una amplia variedad de propuestas.

La celebración se desarrollará del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre en las principales cadenas y en salas independientes de todo el país que adhieran a la iniciativa. Durante esos días, los espectadores podrán acceder a entradas con descuentos para funciones en formatos 2D y 3D, además de encontrar promociones especiales.

En Cinema Pergamino las entradas generales serán de $5000.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la diversidad de títulos disponibles. La programación incluirá estrenos, películas recientemente incorporadas a la cartelera y clásicos que tendrán una nueva oportunidad de encontrarse con el público en pantalla grande, conformando una propuesta destinada a espectadores de todas las edades.

La Fiesta del Cine tiene como objetivo promover la concurrencia a las salas y recuperar el atractivo de la experiencia cinematográfica compartida. La iniciativa permitirá acceder durante una semana a funciones a valores inferiores a los habituales, ofreciendo una alternativa para quienes buscan disfrutar del séptimo arte sin afrontar el costo regular de una entrada.