Camucha Escobar se adentra en el policial con “Promesas de sangre”

Cultura

La escritora pergaminense presenta su nueva novela histórico-romántica, publicada por Editorial El Ateneo, en la que suma intriga, misterio y una trama policial a los ingredientes que caracterizan su narrativa.

Camucha Escobar, una de las escritoras pergaminenses con mayor trayectoria y proyección dentro de la novela histórico-romántica argentina, presenta “Promesas de sangre”, su nueva obra publicada por Editorial El Ateneo. Con esta novela, la autora vuelve a sumergirse en escenarios históricos atravesados por pasiones, secretos y conflictos familiares, aunque esta vez incorpora un nuevo ingrediente a su habitual universo narrativo: el policial.

La nueva propuesta supone, de este modo, un desafío para Escobar, quien conserva el componente romántico que identifica buena parte de su producción, pero lo combina con una trama de mayor suspenso e intriga. La investigación, los secretos y los pactos familiares adquieren un peso central en una historia en la que nada es lo que parece y en la que el pasado amenaza permanentemente con irrumpir en el presente.

Ambientada en la Buenos Aires de 1930, la novela tiene como protagonista a Rita, una joven que llega desde Sicilia con un destino aparentemente definido: casarse con Marco. Sin embargo, la aparición de Alessandro, hermano de Marco, altera sus planes y desencadena una historia de amor prohibido que la enfrenta a las lealtades, los mandatos y los secretos de dos familias.

La sinopsis de la obra anticipa una trama atravesada por “una promesa de sangre, un amor prohibido” y antiguos pactos que vuelven a cobrar vigencia. Rita queda así atrapada entre dos hermanos enfrentados, mientras las revelaciones del pasado ponen en riesgo mucho más que su propia felicidad.

Pero “Promesas de sangre” también se vincula con uno de los episodios policiales que conmocionaron a la Argentina durante las primeras décadas del siglo XX: el secuestro de Abel Ayerza. El caso, ocurrido en 1932, se convirtió en uno de los hechos criminales más recordados de la época y tuvo una enorme repercusión social y política. La incorporación de este episodio histórico aporta a la novela un componente de investigación y suspenso que diferencia a esta nueva obra de trabajos anteriores de la autora.

De esta manera, Escobar vuelve a recurrir a la historia como territorio para construir una ficción en la que se entrecruzan personajes, acontecimientos y conflictos propios de una época marcada por profundas transformaciones sociales. La Buenos Aires de comienzos de la década de 1930 funciona como escenario de una historia donde conviven el amor, la violencia, el honor, la ambición y los secretos familiares.

Una escritora de Pergamino María del Carmen “Camucha” Escobar nació el 1° de noviembre de 1961 en Pergamino, ciudad que posteriormente se transformaría en escenario e inspiración de buena parte de su universo literario. Criada en gran medida por sus abuelos, hijos de inmigrantes y protagonistas de numerosas historias familiares, desde pequeña desarrolló una particular fascinación por los relatos y comenzó a plasmarlos a través de dibujos e historietas.

Durante buena parte de su vida fue maestra de inglés, se casó y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, al cumplir 40 años decidió atender una inquietud que llevaba tiempo acompañándola. Por recomendación de su psicólogo comenzó a concurrir a un taller literario, experiencia que terminó convirtiéndose en el punto de partida de su carrera como escritora.

A partir de 2007 comenzó a escribir cuentos y obtuvo numerosos reconocimientos en concursos municipales, provinciales, nacionales e internacionales. Al año siguiente inició la escritura de “Tierra en sombras”, su primera novela, que fue autopublicada en 2013 y tuvo una notable recepción en Pergamino, donde vendió prácticamente toda su primera edición y llegó incluso a ser utilizada como lectura en instituciones educativas.

El éxito de aquella primera novela abrió las puertas del mundo editorial. En 2014, a partir de la recomendación de la reconocida escritora Cristina Bajo, su obra llegó a Penguin Random House. Finalmente, en 2016 debutó formalmente en el circuito editorial con Plaza & Janés, iniciando una trayectoria que la convertiría en una de las autoras argentinas reconocidas dentro del género histórico-romántico.

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Desde entonces publicó “Tu rostro en el fuego”, “El infierno en tu piel”, “La loba”, “Lo que la sangre oculta”, “Nuestro oscuro pasado”, “La memoria del mal”, “La semilla del pecado” y “La medianoche del alma”, además de participar en distintas antologías de relatos.