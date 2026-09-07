La música popular se encuentra en un concierto coral con entrada gratuita
Cemeju y la Asociación Médica Pergamino invitan a disfrutar de una tarde de música con la participación del Coro San José y Grupo Pasajeros. El encuentro será el sábado 12, a las 19:00, en el salón auditorio de la Asociación Médica, con entrada libre y gratuita.
El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de Pergamino (Cemeju) y la Asociación Médica Pergamino (AMP) organizan un encuentro coral que propone disfrutar de la música popular en un ámbito de encuentro y participación comunitaria.
La actividad se llevará a cabo el sábado 12, a las 19:00, en el salón auditorio de la Asociación Médica Pergamino, ubicado en Estrada 349, y tendrá entrada libre y gratuita.
Las mas leidas de Cultura
De Pergamino a la alfombra roja: alumnas de Estudio Danzas Yoana Pizzano llegaron a la final del Martín Fierro de la Danza
Un fin de semana en Pergamino con una agenda cultural para todos los gustos
Pergamino se prepara para vivir una nueva fiesta de los libros
“Tramas que hablan”: Laura Aguilá presenta su primera muestra individual
Roma Vaquero Díaz llevará una carpa performática por las calles de Pergamino
La propuesta contará con la participación del Coro San José, dirigido por el profesor Agustín Cartabia, agrupación que ofrecerá un repertorio especialmente preparado para la ocasión. También será protagonista Grupo Pasajeros, integrado por Juan Martín Herrera, Federico Izzo, Matías Cerri y Dante Lombardo.
Ambas formaciones compartirán un repertorio atravesado por distintas expresiones de la música popular, generando un espectáculo pensado para disfrutar de las voces, los instrumentos y las canciones que forman parte del patrimonio musical de varias generaciones.
En particular, Grupo Pasajeros ofrecerá interpretaciones de reconocidos artistas del rock y la música popular argentina, entre ellos Soda Stereo, Andrés Calamaro y Fito Páez, entre otros referentes.
La iniciativa de Cemeju y AMP busca así generar un nuevo espacio de encuentro a través de la música, con una propuesta abierta a toda la comunidad y con acceso gratuito.