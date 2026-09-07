La música popular se encuentra en un concierto coral con entrada gratuita

> La música popular se encuentra en un concierto coral con entrada gratuita

Cultura

Cemeju y la Asociación Médica Pergamino invitan a disfrutar de una tarde de música con la participación del Coro San José y Grupo Pasajeros. El encuentro será el sábado 12, a las 19:00, en el salón auditorio de la Asociación Médica, con entrada libre y gratuita.

07 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.

07 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.

El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de Pergamino (Cemeju) y la Asociación Médica Pergamino (AMP) organizan un encuentro coral que propone disfrutar de la música popular en un ámbito de encuentro y participación comunitaria.

La actividad se llevará a cabo el sábado 12, a las 19:00, en el salón auditorio de la Asociación Médica Pergamino, ubicado en Estrada 349, y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la participación del Coro San José, dirigido por el profesor Agustín Cartabia, agrupación que ofrecerá un repertorio especialmente preparado para la ocasión. También será protagonista Grupo Pasajeros, integrado por Juan Martín Herrera, Federico Izzo, Matías Cerri y Dante Lombardo.

Ambas formaciones compartirán un repertorio atravesado por distintas expresiones de la música popular, generando un espectáculo pensado para disfrutar de las voces, los instrumentos y las canciones que forman parte del patrimonio musical de varias generaciones.

En particular, Grupo Pasajeros ofrecerá interpretaciones de reconocidos artistas del rock y la música popular argentina, entre ellos Soda Stereo, Andrés Calamaro y Fito Páez, entre otros referentes.