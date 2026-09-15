Pergamino recibe la primavera con música, feria y una tarde pensada para los jóvenes

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La Dirección de Juventud prepara un festejo anticipado en el Parque Belgrano. El domingo desde las 13:00 habrá música, folklore, cumbia, Bailecitos Domingueros, Feria Estudiantil, artistas jóvenes, glitter, sorteos, regalos y distintas sorpresas para compartir al aire libre.

La primavera está a punto de llegar y Pergamino se prepara para recibirla con una jornada especialmente pensada para disfrutar al aire libre, compartir con amigos y celebrar el cambio de estación. La Dirección de Juventud del Municipio organizará un festejo anticipado el domingo, que tendrá como escenario al Parque Belgrano.

Desde las 13:00, el espacio verde será punto de encuentro para una propuesta que tendrá a la música como una de sus grandes protagonistas y que reunirá diferentes expresiones culturales y artísticas vinculadas con las juventudes.

La jornada combinará folklore, cumbia, emprendimientos estudiantiles, nuevos artistas y propuestas recreativas, en una celebración que buscará llenar de color y movimiento el Parque Belgrano.

Folklore y cumbia para todos los gustos Una de las particularidades del festejo será la convivencia de distintos géneros musicales. Allí tendrá lugar una nueva edición de los Bailecitos Domingueros, la propuesta vinculada al folklore que sumará su música y sus danzas a la celebración primaveral.

El director de Juventud del Municipio, Gabriel “Chino” Pereyra, explicó que la incorporación del folklore responde a la presencia de jóvenes que disfrutan de esta expresión cultural.

“El folclore está incluido porque es una actividad que le gusta a los chicos, hay mucho que ver en folclore, hay muchas juventudes. Porque les gusta el folclore, entonces, sumamos”.

Pero la propuesta musical no quedará solamente en los ritmos tradicionales. También habrá espacio para la cumbia, con la presentación de Madeleine, una de las artistas principales de la jornada y una figura que logró una importante llegada entre el público joven.

“La parte de cumbia, con Madeleine, que se hizo bastante conocida entre los jóvenes, canta una música muy linda y también va a cantar”, señaló Pereyra.

De esta manera, el escenario ofrecerá una combinación de estilos que permitirá disfrutar de una tarde musical diversa, con el folklore y las expresiones contemporáneas compartiendo espacio.

La jornada festiva es organizada por la Dirección de Juventud local. — DIRECCION DE JUVENTUD. La Feria Estudiantil, otra de las protagonistas La celebración de la primavera también tendrá su costado emprendedor con una nueva edición de la Feria Estudiantil, que desplegará diferentes stands en el Parque Belgrano.

Los estudiantes volverán a mostrar y ofrecer sus producciones, con propuestas que incluyen ropa de feria americana, accesorios, stickers y distintos objetos realizados por ellos mismos.

A esto se sumará la oferta gastronómica, con budines, pasta flora, tortas materas y panchos, entre otras opciones.

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“Es el clásico formato, los chicos llevan para vender feria americana, accesorios, stickers, todo lo que hacen ellos, digamos, con sus manos”, explicó el director de Juventud.

La particularidad en esta oportunidad será que todas esas propuestas confluirán en una celebración más amplia, buscando generar una feria masiva dentro del festejo por la llegada de la primavera.

Glitter, artistas emergentes, regalos y sorpresas

La tarde tendrá además diferentes propuestas pensadas para darle color a la celebración. Habrá un stand de glitter, sorteos, regalos y varias sorpresas para quienes se acerquen al Parque Belgrano.

También tendrán su espacio los artistas jóvenes emergentes, quienes podrán mostrar sus propuestas y sumarse a una jornada que busca dar visibilidad a las distintas expresiones de las nuevas generaciones.

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La intención es que el festejo no se limite a una propuesta musical, sino que reúna en un mismo lugar arte, emprendimientos, danza, recreación y encuentro.

El Parque Belgrano recibe la estación de las flores La llegada de la primavera marca el comienzo de una de las épocas más esperadas del año. Los días comienzan a ganar horas de luz, los espacios verdes recuperan protagonismo y las flores vuelven a transformar los paisajes, en una estación tradicionalmente asociada con la renovación, el color y el renacer.

En ese escenario, el Día de la Primavera se convierte también en una fecha especialmente vinculada con los jóvenes y con la posibilidad de encontrarse, disfrutar y celebrar.

Pergamino anticipará ese momento con una jornada al aire libre en la que el Parque Belgrano se convertirá en escenario de una gran fiesta primaveral, con música para bailar y escuchar, una feria para recorrer, artistas para descubrir, glitter, regalos y propuestas para compartir.