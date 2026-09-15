Nueve días de fe: Pergamino se prepara para la fiesta de la Virgen de la Merced

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Pergamino

Desde este martes y hasta el miércoles 23 se desarrollará la novena con misas, momentos de oración, actividades comunitarias y propuestas pastorales que acompañarán la espera de la fiesta central. La jornada del 24 tendrá como momento culminante la procesión con la Sagrada Imagen y la Santa Misa.

Pergamino comienza a transitar los días previos a una de las celebraciones más significativas de su calendario religioso. Este martes dará comienzo la novena en honor a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de la ciudad, una preparación espiritual que reunirá a las distintas comunidades parroquiales en torno a la fe y a la devoción mariana.

A lo largo de estas jornadas, a partir de las 19:00 diferentes grupos y parroquias tendrán a su cargo momentos de oración y celebración, convocando a los fieles a acompañar este camino hacia el jueves 24 de septiembre, día en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de la Merced.

La propuesta busca ser mucho más que una sucesión de actividades: cada jornada será una oportunidad para encontrarse como comunidad, renovar la fe y poner bajo la protección de la Virgen las intenciones, esperanzas y necesidades de los pergaminenses.

La Novena, jornada por jornada La programación comenzará este martes, con la participación del Equipo de Liturgia, en coincidencia con el aniversario de la consagración del templo.

El miércoles será el turno del Grupo de Cáritas Parroquial, que invita a los fieles a acompañar la jornada con el gesto concreto de traer alimentos no perecederos.

El jueves, los Adoradores de la Eucaristía estarán a cargo de la celebración, mientras que el viernes la convocatoria estará encabezada por el Apostolado del Sagrado Corazón y la Parroquia Sagrado Corazón.

El sábado tendrá una agenda especialmente amplia. A las 10:30, desde el punto de encuentro ubicado en la Avenida de Mayo y la Peatonal hasta la parroquia, se realizará una murga con los niños de catequesis. Durante la jornada también tendrá lugar una propuesta de la Pastoral de la Salud, que realizará la Unción de los Enfermos. Por la noche se compartirá la Cena de las Fiestas Patronales.

El domingo continuará la celebración con la Misa Radial a las 8:00, mientras que a las 11:00 tendrá lugar la catequesis. A las 19:30, los Cursillistas y las Familias participarán de la celebración con la renovación de las promesas matrimoniales.

Todos unidos en la celebración El lunes 21 serán protagonistas los jóvenes, junto con la ceremonia de bendición de las albas de los monaguillos, en otro de los momentos que forman parte de esta preparación comunitaria.

El martes 22, la misa estará a cargo del grupo de misioneras, mientras que el miércoles 23, víspera de la fiesta patronal, se concentrarán varias actividades especiales.

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A las 13:30 se realizará una pintada en los Jardines de Infantes, y desde las 16:00 habrá un recorrido por las calles de la ciudad de los ministros de la Comunión y Pastoral de Economía.

La jornada continuará después de la misa con la vestición de la Virgen. Ya cerca de la medianoche, a las 23:30, se realizará una cantata a la Virgen hasta las 24, acompañada por el canto de Feliz Cumpleaños, como una manera especial de recibir el día de la Patrona.

El 24, la celebración central El jueves 24 de septiembre llegará el momento central de las Fiestas Patronales de Pergamino. La jornada comenzará con las celebraciones de la Santa Misa a las 8:00 y a las 11:00.

Por la tarde, a las 16:00, se llevará adelante uno de los momentos más esperados por la comunidad: la procesión con la Sagrada Imagen, que partirá desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (avenida Rocha 1221).

El recorrido será una expresión pública de la fe pergaminense, con la imagen de la Virgen recorriendo las calles de la ciudad y congregando a familias y fieles en torno a su figura.

La jornada patronal culminará a las 19:30 con la Santa Misa, celebración que marcará el cierre de la Novena y el encuentro de la comunidad en torno a Nuestra Señora de la Merced.

La programación religiosa continuará el sábado 26, a las 15:30, con una Misión en Barrio Otero, prolongando así el espíritu misionero de estas Fiestas Patronales más allá de la jornada central.

Un día no laborable por la fiesta patronal La celebración de la Patrona también tendrá su correlato en el calendario administrativo. El jueves 24 de septiembre será día no laborable para la administración pública mientras que la normativa provincial establece el carácter de feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades. La fecha figura entre las festividades patronales contempladas por la Resolución 430/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense.