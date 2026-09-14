Pergamino deja atrás el frío y se prepara para una semana con sabor a primavera

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Pergamino

Desde el martes, las temperaturas comenzarán a recuperarse y el sol ganará protagonismo, con máximas de entre 21 y 22 grados y un sábado que podría alcanzar los 26. El cambio de tiempo llegará hacia el fin de semana.

El invierno parece dispuesto a regalar sus últimos suspiros antes de dejar definitivamente el escenario. Después de un fin de semana con auténtico sabor invernal, Pergamino tendrá este lunes la jornada más fría de la semana, pero a partir de mañana el panorama comenzará a cambiar y las temperaturas irán recuperándose paulatinamente.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, la noche de este lunes será la más fría de los próximos días, con una mínima que podría llegar a 1 grado cuando caiga el sol. Será el último resabio de las bajas temperaturas que marcaron el cierre del fin de semana y que obligaron a volver a los abrigos más propios del invierno.

Pero será cuestión de dar vuelta la página del calendario y también del clima. Desde el martes, el termómetro comenzará a subir y el sol tendrá cada vez mayor protagonismo.

Del abrigo al sol: las temperaturas comienzan a subir El cambio se hará notar desde las primeras horas del martes. Las mínimas ya no serán tan rigurosas y se ubicarán, durante la semana, en valores de entre 6 y 10 grados, mientras que durante las tardes las máximas rondarán los 21 y 22 grados.

Así, la amplitud térmica volverá a ser una de las características de estas jornadas de transición: mañanas frescas, que todavía exigirán algo de abrigo, y tardes mucho más agradables, ideales para comenzar a disfrutar de algunas postales que anticipen la estación de las flores.

El ascenso de las temperaturas estará acompañado además por cambios en la dirección del viento. Este martes soplará desde el sur, pero posteriormente rotará hacia el noreste, una dirección que favorecerá el ingreso de aire más cálido.

Durante estos días, el viento tendrá velocidades de entre 14 y 25 kilómetros por hora, aportando otra señal del cambio de escenario meteorológico.

El sábado, el primer gran anticipo primaveral Si durante buena parte de la semana las temperaturas se mantendrán agradables, el sábado será el día que marcará el mayor ascenso.

Según la previsión de Meteored, la temperatura podría alcanzar los 26 grados, convirtiendo a esa jornada en la más cálida de la semana.

Será una suerte de adelanto de lo que muchos esperan de la primavera: tardes soleadas, temperaturas agradables y la posibilidad de volver a disfrutar con mayor comodidad de los espacios al aire libre.

El sábado, entonces, aparecerá como el punto culminante de este pequeño viaje climático que comenzará con el frío del lunes y avanzará hacia valores cada vez más templados.

Primavera con paraguas Sin embargo, el buen tiempo no se extenderá sin interrupciones. El mismo fin de semana que traerá el ascenso más marcado de las temperaturas también anticipará un nuevo cambio.

El sábado funcionará como la antesala de un domingo y un lunes inestables, de acuerdo con la previsión. Para esas jornadas se espera una mayor presencia de nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas, acompañada por un descenso de las temperaturas.

De confirmarse este escenario, la primavera llegará con un paisaje bastante diferente al que suele imaginarse cuando se piensa en el comienzo de la estación: el domingo y el lunes podrían estar marcados por la inestabilidad y las precipitaciones.