Anunciaron la cobertura de 200 vacantes en la Justicia en el ámbito bonaerense

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Pergamino

El fiscal general Mario Daniel Gómez participó de una jornada en Mercedes donde se anunciaron nuevos cargos y planteó demandas para Pergamino.

El fiscal general Mario Daniel Gómez participó en Mercedes del XXII Congreso Provincial de Funcionarios del Poder Judicial, donde el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, anunció que la Provincia avanza en la cobertura de casi 200 vacantes judiciales y, en paralelo, Pergamino formalizó pedidos para ampliar su estructura.

Más cargos para Justicia El ministro Mena y el fiscal Gómez. — LA OPINION Durante el encuentro, desarrollado los días 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Mercedes, Mena destacó las políticas impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof para fortalecer el sistema de justicia bonaerense mediante la cobertura de cargos que permanecían vacantes.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires señaló que el Ejecutivo provincial trabaja actualmente en la designación de casi 200 nuevos funcionarios y agentes para distintas áreas del Poder Judicial.

La medida apunta a reforzar las estructuras existentes y mejorar la capacidad de respuesta frente al incremento de la conflictividad social y al volumen de expedientes que deben atender diariamente los juzgados, tribunales y demás organismos que integran el sistema judicial bonaerense.

Mena recordó además que durante el año pasado se habían logrado cubrir 412 vacantes en distintos ámbitos de la Justicia provincial. En ese sentido, remarcó que aquel proceso no significó el cierre de las gestiones y que la administración bonaerense continúa trabajando para completar las estructuras que todavía presentan cargos sin cubrir.

Mapa Judicial de Pergamino En paralelo con el anuncio sobre las nuevas designaciones, avanzaron las deliberaciones de la Comisión del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, un ámbito destinado a analizar las necesidades de las distintas jurisdicciones y evaluar modificaciones en la organización territorial del servicio de Justicia.

La tercera reunión de esta comisión se desarrolló el miércoles 2 de septiembre y contó con la participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el procurador general, Julio Conte-Grand; representantes del Ejecutivo bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de autoridades del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA).

En ese marco, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Pergamino, representado por su presidente, el fiscal general Mario Daniel Gómez, formalizó un petitorio destinado a incorporar las necesidades específicas de la jurisdicción local dentro del análisis de la Comisión del Mapa Judicial.

Pedidos para la jurisdicción El planteo presentado por Pergamino contempla tres pedidos centrales vinculados con la ampliación de la estructura judicial: la creación de una tercera Defensoría Oficial Civil, un segundo Juzgado de Familia y un Juzgado de Ejecución.

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Las solicitudes buscan adecuar la estructura del Departamento Judicial Pergamino a las necesidades actuales de la población y al volumen de trabajo que afrontan los organismos existentes. La eventual incorporación de nuevas dependencias permitiría distribuir de manera más eficiente las causas y fortalecer la atención de quienes requieren asistencia del sistema judicial.

La creación de una tercera Defensoría Oficial Civil permitiría ampliar la capacidad de atención en materia de defensa pública, mientras que un segundo Juzgado de Familia apuntaría a reforzar un fuero que interviene en conflictos y situaciones que requieren respuestas especializadas.

A su vez, el pedido de un Juzgado de Ejecución procura incorporar a la jurisdicción una dependencia específica para intervenir en las cuestiones correspondientes a la etapa de ejecución de las resoluciones judiciales y las competencias propias de ese fuero.

Continúa el análisis provincial Las mesas de trabajo de la Comisión del Mapa Judicial continuarán durante los próximos días con el objetivo de avanzar en un diagnóstico integral de las necesidades de las distintas jurisdicciones bonaerenses.

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El propósito es alcanzar consensos entre los distintos sectores que participan de las deliberaciones y elaborar un dictamen definitivo sobre la eventual reestructuración y ampliación del mapa judicial de la provincia.

En ese proceso, el planteo formulado por el Departamento Judicial Pergamino incorpora las demandas locales al debate provincial y deja planteada la necesidad de ampliar la infraestructura y los organismos disponibles para atender el servicio de Justicia en la jurisdicción.