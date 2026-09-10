Ramallo: Estudiantes de Pérez Millán construyeron su propio robot y lograron un cuarto puesto nacional

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Alumnos de la Escuela Técnica N° 2 de Pérez Millán compitieron en Garín con un robot diseñado y construido por ellos mismos.

Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 “Héroes de Malvinas” de Pérez Millán, partido de Ramallo obtuvieron el cuarto puesto en la categoría Sumo Robótico durante una fecha de la Liga Nacional de Robótica disputada en Garín. El resultado coronó seis meses de trabajo, aprendizaje y desarrollo tecnológico.

Un robot creado por estudiantes de Pérez Millán El equipo estuvo integrado por Thiago Giachino y Franco Melotta, quienes participaron junto al profesor Roberto Borselli. La competencia se desarrolló el sábado 5 de septiembre en la Escuela Técnica N° 4 de Garín y reunió a más de 300 participantes y unos 170 robots.

El encuentro contó con distintas disciplinas vinculadas a la robótica, entre ellas Sumo, Minisumo, Microsumo, Carreras, Laberinto y Fútbol. En ese contexto, los representantes de Pérez Millán lograron destacarse en una categoría que exige precisión, programación y capacidad para resolver situaciones durante cada enfrentamiento.

Uno de los aspectos más importantes de la experiencia fue que el robot utilizado por los estudiantes fue diseñado y construido por ellos mismos. Para llevar adelante el proyecto debieron aplicar conocimientos de programación, electrónica, mecánica y automatización industrial.

El desarrollo incluyó la utilización de un sistema PLC, una tecnología habitualmente empleada en procesos de automatización industrial. Los alumnos participaron de las distintas etapas, desde el diseño y la programación hasta las pruebas y las modificaciones necesarias para mejorar el funcionamiento del robot.

“Fue muy lindo. Lo encaramos solos y con ayuda del profe. No teníamos idea. Fuimos probando poco a poco y en seis meses pudimos armar esto”, contó Giachino al recordar el proceso de construcción.

Durante la jornada en Garín, además, los estudiantes pudieron enfrentarse con equipos particulares y representantes vinculados con instituciones universitarias, una experiencia que les permitió medir el desarrollo alcanzado por el proyecto de la escuela técnica.

El Club de Robótica crece con el apoyo de la comunidad El Club de Robótica de la Escuela Técnica N° 2 comenzó a consolidarse a partir del trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de distintos años. La propuesta apunta no solo a participar en competencias, sino también a generar un espacio donde los conocimientos puedan compartirse y transmitirse a quienes se incorporen en los próximos ciclos.

Para sostener el proyecto resulta fundamental el acompañamiento de los docentes, las familias y la cooperadora escolar. También colaboran empresas de la región mediante la provisión de materiales necesarios para continuar con los desarrollos.

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A esto se suman distintas actividades organizadas por los propios alumnos y profesores para recaudar fondos y afrontar los gastos que implican los viajes a las competencias.

La robótica ya cuenta con antecedentes dentro de la institución. En 2022 se había desarrollado un taller de Arduino en la Escuela Técnica N° 2 de Pérez Millán, en el marco de un programa provincial orientado a la innovación y la tecnología.

El nuevo proyecto representa una continuidad de ese camino y permite que los estudiantes lleven a la práctica contenidos que forman parte de su formación técnica, al mismo tiempo que adquieren experiencia en el trabajo colaborativo y en la resolución de problemas.

Rojas y Rosario, los próximos desafíos del equipo El calendario del Club de Robótica continuará este jueves 10 de septiembre, cuando integrantes de la institución participen de la Etapa Regional de Robótica de los Juegos Bonaerenses, que tendrá lugar en Rojas.

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Pero el desafío no terminará allí. Para el 26 de septiembre está previsto un nuevo viaje a Rosario, donde el equipo participará de otra fecha de la Liga Nacional de Robótica correspondiente a la Zona Centro.

El cuarto puesto obtenido en Garín se convierte así en un resultado significativo para un proyecto que todavía se encuentra en crecimiento. Detrás de la clasificación aparece el trabajo sostenido de estudiantes y docentes que comenzaron prácticamente desde cero y lograron construir un robot capaz de competir a nivel nacional.