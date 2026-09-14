“Suena mi cumbia” lleva el ritmo de Pergamino a la pantalla de Un Poco de Ruido

> “Suena mi cumbia” lleva el ritmo de Pergamino a la pantalla de Un Poco de Ruido

Cultura

La agrupación integrada por músicos de Pergamino y Arroyo Dulce se presentará este jueves 17 en “La Bandurria”, el programa de música en vivo y cumbia argentina del reconocido canal de streaming porteño Un Poco de Ruido.

La cumbia de Pergamino tendrá este jueves 17 una nueva oportunidad de proyectarse más allá de la región. “Suena mi cumbia”, formación musical que viene consolidando su presencia en distintos escenarios del Partido de Pergamino y localidades de la zona, será parte de “La Bandurria”, uno de los programas del canal de streaming porteño Un Poco de Ruido.

El espacio se emite los lunes, martes y jueves a las 18:00 y combina música en vivo, entrevistas y cumbia argentina, con una propuesta que busca reunir a artistas y referentes del género en un formato de streaming que ha ganado presencia entre los seguidores de la música tropical.

“La Bandurria” cuenta con la conducción de Diego Mesaglio, actor; Romina Di Ciancia, vocalista de Grupo Play; Damaris Melina, cantante; Lautaro Rodríguez, actor y cantante; y Joaco, streamer. La participación de “Suena mi cumbia” permitirá a la agrupación llevar su repertorio y su identidad artística a una audiencia más amplia, en una experiencia que representa un nuevo paso dentro de su recorrido musical.

Sobre “Suena mi cumbia” “Suena mi cumbia” se formó en 2019 y está integrada por músicos de Pergamino y Arroyo Dulce. La formación está compuesta por Micaela Cepeda, en voz; Walter Juárez, en voz y teclado; Joan Pardo, en güiro; Sergio Amarillo, en timbales; Cristian Quiroz, en teclado; y Alejandro Polizzi, en octapad.

El equipo se completa con Román Basaguren, responsable del sonido; Roberto Contino, como asistente; y Silvia Maciel, en el rol de manager.

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Desde su conformación, la agrupación fue construyendo un recorrido sostenido por escenarios de Pergamino, el Partido y diferentes localidades de la región. Su propuesta se nutrió de la cumbia argentina y de una formación pensada para llevar el ritmo y la energía del género a distintos públicos.

Entre sus presentaciones se cuentan participaciones en la Fiesta de la Galleta, en Rafael Obligado; Expo Cactus, en Saladillo; Vedia; Bingo Pergamino; y la Expo Casón, en El Galpón de las Artes, entre otros escenarios y acontecimientos de la región.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria se produjo en 2023, cuando “Suena mi cumbia” logró la postulación a los Premios Gardel, uno de los principales reconocimientos de la música argentina.