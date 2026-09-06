La comedia dramática “Yo ya no” vuelve a escena en septiembre

Cultura

Escrita y dirigida por Pablo Bocanera tendrá una nueva temporada en Espacio GAE, con funciones los domingos 6, 13 y 20 de septiembre. Cuatro mujeres, entre humor, tensión y sensibilidad, se enfrentan a sus deseos, recuerdos y decisiones pendientes.

La comedia dramática Yo ya no, escrita y dirigida por el actor y dramaturgo pergaminense Pablo Bocanera, volverá a escena en septiembre con una nueva temporada de tres funciones. Las presentaciones serán los domingos 6, 13 y 20 de septiembre, a las 20:00, en Espacio GAE, ubicado en Guido 722.

La propuesta reúne sobre el escenario a Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero, cuatro actrices que dan vida a una historia atravesada por el humor, la sensibilidad y una profunda mirada sobre los vínculos y las experiencias que marcan la vida adulta.

Cuatro mujeres se encuentran en un living donde el tiempo parece haberse detenido. Entre vino, risas y reproches cotidianos, la conversación va dejando al descubierto un universo de deseos, culpas, recuerdos y contradicciones. Lo que comienza como un encuentro cotidiano se transforma progresivamente en un espacio donde aparecen preguntas, heridas y fantasmas que cada una lleva consigo.

La obra transita así por vínculos complejos, maternidades posibles, decisiones y deseos postergados, en un entramado en el que lo real y lo imaginario se confunden. Las situaciones cotidianas adquieren otra dimensión y permiten que aquello que permanece oculto termine saliendo a la luz.

Con momentos de tensión, humor y ternura, las protagonistas se enfrentan a sus propias historias y a aquello que todavía buscan comprender de sí mismas. En ese recorrido, Yo ya no propone una reflexión sobre la identidad femenina en la madurez, el paso del tiempo y la posibilidad de reinventarse, aun cuando las decisiones tomadas hayan dejado marcas.

Las entradas anticipadas con descuento pueden reservarse comunicándose al 2477 508104. La obra tiene una duración de 1 hora y 15 minutos y está recomendada para mayores de 14 años.

Sobre Pablo Bocanera Pablo Bocanera nació en Pergamino y cuenta con más de 20 años de trayectoria como actor, director, dramaturgo y docente. Es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, y Actor-Docente por la Escuela Provincial de Teatro de Rosario. Durante su residencia en Buenos Aires profundizó su formación junto a referentes como Rubén Szuchmacher, Diego Kogan, Emiliano Romero y Patricia Zangaro.

Desde su regreso a Pergamino, hace más de 13 años, desarrolla una intensa actividad teatral. Como actor participó en numerosas producciones en Rosario, Buenos Aires y Pergamino, entre ellas Una comedia bareback sobre el sida, Picnic 1955, Yettatore e Infieles, ¿dejarías todo por mí?, seleccionada en 2025 para el Regional de Teatro del CPTI. Con Una comedia bareback sobre el sida integró además el Festival Internacional de Teatro de La Habana 2009.

Como director estuvo al frente de obras como Perras y Oeste (la gente tiene cosas en la cabeza). Actualmente dirige Yo ya no, obra de su autoría. También desarrolló trabajos en cine, entre ellos Paula, de Eugenio Canevari, seleccionada para los festivales de San Sebastián y Mar del Plata, y Topos, de Emiliano Romero.