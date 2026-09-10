Gachi Tulliani vuelve al escenario con una noche de música en Florentino

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Cultura

La cantante nacida en Pearson y radicada en Pergamino se presentará el sábado 12 en Florentino Teatro Bar, acompañada por una banda de destacados músicos locales.

10 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.

10 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.

La música será nuevamente protagonista en Florentino Teatro Bar, donde el próximo sábado 12 se presentará en vivo la cantante Gachi Tulliani, con un espectáculo pensado para compartir canciones, recorrer diferentes géneros y disfrutar de una noche de encuentro con el público.

La propuesta tendrá como eje la voz y la interpretación de Gachi, quien ofrecerá un repertorio variado que transitará por distintas expresiones de la música popular. Para esta presentación estará acompañada por una banda conformada especialmente para la ocasión, integrada por Joaquín Medrán, en guitarra y voces; Pepe Morán, en batería; Fer Vila, en teclado y voces; y Luciano Basso, en bajo.

Una trayectoria ligada a la música Nacida en Pearson y radicada actualmente en Pergamino, Gachi Tulliani cuenta con cerca de dos décadas de experiencia sobre los escenarios, construyendo a lo largo de los años un recorrido marcado por la pasión por cantar y el vínculo permanente con la música.

Durante la última década formó parte de Boleros, agrupación de amplia trayectoria y muy querida por el público pergaminense, experiencia que contribuyó a consolidar su presencia en la escena musical local.

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Ahora, Gachi vuelve a encontrarse con el público en una presentación en la que recuperará canciones conocidas, sumará nuevas interpretaciones y recorrerá diferentes climas y estilos musicales. Será una oportunidad para disfrutar de su particular manera de interpretar y de una formación de músicos que aportará su talento a una noche especialmente preparada para la ocasión.