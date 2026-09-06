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Conservatorio de Música: septiembre llega con conciertos, charlas y una nueva Semana de las Artes

El Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” presentó su agenda de septiembre, con propuestas que incluyen conciertos de música de cámara y piano, una charla sobre jazz manouche, una masterclass y la inauguración de una muestra itinerante.

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06 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.
Conservatorio de Música: septiembre llega con conciertos, charlas y una nueva Semana de las Artes
La pianista Cinzia Bartoli brindará un concierto y una masterclass.

El Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” se prepara para vivir un mes de septiembre con una variada programación artística y académica, que reunirá conciertos, charlas, clases magistrales y propuestas vinculadas con las artes visuales. La agenda propone actividades tanto para la comunidad educativa como para el público en general, consolidando a la institución como un espacio de encuentro y difusión cultural.

El cronograma comenzará el jueves 10, a las 19:00, con una charla abierta a la comunidad a cargo del grupo musical Hijos de Buda, que abordará las características y particularidades del jazz manouche, género surgido de la tradición del jazz europeo. La actividad será con entrada gratuita.

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El sábado 12, a las 20:00, tendrá lugar el concierto de música de cámara “Claroscuros sonoros”, una propuesta que reunirá a destacados intérpretes: Félix Robledo, en guitarra; Maribel Asset, en violoncello; Pedro Ludueña, en piano; e Ignacio Katz, en saxo. Las entradas se encuentran a la venta y para reservas o consultas se puede llamar al 2477-550471 o 2477-534247.

La programación continuará el lunes 21, a las 20:00, con la presentación de la reconocida pianista italiana Cinzia Bártoli, quien ofrecerá un concierto dedicado a obras de Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Maurice Ravel. Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 2477-363842.

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Como complemento de esta presentación, el martes 22, Bártoli brindará una masterclass destinada a alumnos del Conservatorio. Asimismo, aquellos pianistas interesados en participar en carácter de activos podrán inscribirse previamente comunicándose al 2477-363842.

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Una muestra para abrir la Semana de las Artes

El cierre de la agenda de septiembre estará marcado por una propuesta que vinculará música, memoria y artes visuales. El lunes 28, a las 14:00, se inaugurará “Canciones prohibidas”, una muestra itinerante perteneciente al Museo de Arte y Memoria.

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La exposición podrá ser visitada por el público general en días y horarios que serán comunicados por la institución y constituirá, además, el punto de partida de la Semana de las Artes, que se extenderá hasta el 9 de octubre.

Durante ese período se desarrollará una programación especial que incluirá charlas, conciertos, muestras y actividades vinculadas con distintas expresiones artísticas, entre ellas una propuesta dedicada a la marquetería.

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Quién es Cinzia Bartoli

Cinzia Bartoli es una reconocida pianista italiana, graduada con las máximas calificaciones en el Conservatorio “N. Paganini” de Génova y formada posteriormente en la École Normale de Musique “Alfred Cortot” de París. A lo largo de su trayectoria obtuvo premios en concursos nacionales e internacionales y se presentó en importantes escenarios de Italia y otros 26 países. Desarrolla una intensa actividad como solista, intérprete de música de cámara y docente, además de ofrecer masterclasses y participar como jurado en concursos internacionales. Especialista en el repertorio de Maurice Ravel, interpretó su obra completa para piano solo en París y la grabó para el sello Centaur Records.

Conservatorio de Música PergaminoSeptiembreCinzia Bartoli
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