> Conservatorio de Música: septiembre llega con conciertos, charlas y una nueva Semana de las Artes

Cultura

El Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” presentó su agenda de septiembre, con propuestas que incluyen conciertos de música de cámara y piano, una charla sobre jazz manouche, una masterclass y la inauguración de una muestra itinerante.

El Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” se prepara para vivir un mes de septiembre con una variada programación artística y académica, que reunirá conciertos, charlas, clases magistrales y propuestas vinculadas con las artes visuales. La agenda propone actividades tanto para la comunidad educativa como para el público en general, consolidando a la institución como un espacio de encuentro y difusión cultural.

El cronograma comenzará el jueves 10, a las 19:00, con una charla abierta a la comunidad a cargo del grupo musical Hijos de Buda, que abordará las características y particularidades del jazz manouche, género surgido de la tradición del jazz europeo. La actividad será con entrada gratuita.

El sábado 12, a las 20:00, tendrá lugar el concierto de música de cámara “Claroscuros sonoros”, una propuesta que reunirá a destacados intérpretes: Félix Robledo, en guitarra; Maribel Asset, en violoncello; Pedro Ludueña, en piano; e Ignacio Katz, en saxo. Las entradas se encuentran a la venta y para reservas o consultas se puede llamar al 2477-550471 o 2477-534247.

La programación continuará el lunes 21, a las 20:00, con la presentación de la reconocida pianista italiana Cinzia Bártoli, quien ofrecerá un concierto dedicado a obras de Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Maurice Ravel. Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 2477-363842.

Como complemento de esta presentación, el martes 22, Bártoli brindará una masterclass destinada a alumnos del Conservatorio. Asimismo, aquellos pianistas interesados en participar en carácter de activos podrán inscribirse previamente comunicándose al 2477-363842.

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Una muestra para abrir la Semana de las Artes El cierre de la agenda de septiembre estará marcado por una propuesta que vinculará música, memoria y artes visuales. El lunes 28, a las 14:00, se inaugurará “Canciones prohibidas”, una muestra itinerante perteneciente al Museo de Arte y Memoria.

La exposición podrá ser visitada por el público general en días y horarios que serán comunicados por la institución y constituirá, además, el punto de partida de la Semana de las Artes, que se extenderá hasta el 9 de octubre.

Durante ese período se desarrollará una programación especial que incluirá charlas, conciertos, muestras y actividades vinculadas con distintas expresiones artísticas, entre ellas una propuesta dedicada a la marquetería.