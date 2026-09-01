Septiembre abrió la puerta de la primavera, pero el frío se resiste a decir adiós

> Septiembre abrió la puerta de la primavera, pero el frío se resiste a decir adiós

Pergamino

El noveno mes del año llegó a Pergamino con sol, temperaturas agradables y una primera jornada que anticipa el cambio de estación. Sin embargo, el invierno todavía tiene una carta bajo la manga.

Septiembre llegó y con él aparece esa sensación inconfundible de que el invierno comienza, lentamente, a quedar atrás. Es el noveno mes del año, el que abre la puerta a la primavera y el que muchos esperan con entusiasmo después de varios meses de frío.

Para quienes cuentan los días para volver a disfrutar del sol, de las tardes más largas y de los espacios al aire libre, septiembre representa una especie de promesa. Es el mes de las flores, de los colores, de los brotes nuevos y de una naturaleza que comienza a recuperar protagonismo.

Y Pergamino tuvo este martes una pequeña muestra de todo eso. La jornada comenzó con neblina, pero con el correr de las horas el sol hizo su plena irrupción y transformó el escenario. El aire se volvió más agradable y la temperatura acompañó: la máxima llegará a los 21 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno de los 11.

Este miércoles mantendrá esa misma postal. El pronóstico anticipa otra jornada agradable, con características primaverales y una temperatura máxima que alcanzará los 22 grados.

Una primavera que asoma, pero con permiso del invierno Pero que septiembre haya llegado no significa que el frío haya firmado su retirada definitiva. Todo lo contrario. El invierno todavía tiene ganas de hacerse sentir y prepara un nuevo capítulo para los próximos días.

Después de un jueves que se presentará inestable, con probabilidad de lluvias aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de un frente frío que haría su irrupción durante las últimas horas del viernes.

El cambio será notorio. Con la llegada del viento del sector sur, las temperaturas descenderán de manera marcada y el fin de semana volverá a tener características plenamente invernales.

Las máximas no superarían los 12 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 0 y los 2 grados. Así, la postal soleada y agradable con la que septiembre decidió presentarse tendrá un abrupto paréntesis: habrá que volver a sacar los abrigos y prepararse para mañanas muy frías.

La primavera, entonces, pedirá un poco de paciencia. Recién promediando la próxima semana las temperaturas volverían a recuperarse y a mostrar señales más firmes de que la nueva estación está cada vez más cerca.

Seguí leyendo Pergamino El Consejo Escolar refuerza las intervenciones en los techos de las escuelas de Pergamino

Un mes que invita a renovarse Septiembre no sólo anuncia un cambio en el calendario. También está asociado a una de las estaciones con mayor carga simbólica: la primavera.

Algunos creen en el llamado “Día de la Primavera”, mientras que otros simplemente lo consideran una fecha que marca la llegada de una época del año caracterizada por jornadas más agradables. Pero, más allá de las creencias, la primavera representa desde hace siglos una idea de renovación.

Su llegada invita a mirar nuevamente, a descubrir lo que comienza a florecer y a pensar en nuevos comienzos. La naturaleza cambia de colores, aparecen los primeros brotes y los días comienzan a regalar más horas de luz.

El 21 de septiembre, una fecha para salir Cada 21 de septiembre, esa sensación de renovación adquiere una dimensión especial. La juventud se convierte en protagonista y los espacios abiertos recuperan su lugar como escenario de encuentros, reuniones y festejos.

Seguí leyendo Cultura Roma Vaquero Díaz llevará una carpa performática por las calles de Pergamino

Picnics, mates, amigos y tardes al aire libre forman parte de una tradición que se repite año tras año. Es una jornada que, además de marcar el calendario, funciona para muchos como una invitación a dejar atrás los días grises y aprovechar el buen tiempo.

Pero para eso todavía habrá que esperar.

Septiembre ya dio su primer paso y mostró su mejor cara en Pergamino: sol, temperaturas agradables y una jornada que tuvo un aire primaveral. Sin embargo, el invierno se resiste a abandonar la escena y promete un último golpe de frío durante el fin de semana.