El Consejo Escolar refuerza las intervenciones en los techos de las escuelas de Pergamino

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Pergamino

El Consejo Escolar de Pergamino relevará durante este mes techos, canaletas y desagües de más de 100 escuelas para prevenir filtraciones ante el fenómeno de El Niño.

El Consejo Escolar de Pergamino puso en marcha un operativo preventivo sobre las cubiertas de los edificios educativos del distrito, con el objetivo de detectar necesidades de limpieza, mantenimiento e impermeabilización antes del último trimestre del año. El relevamiento abarcará más de 100 establecimientos y permitirá programar intervenciones para reducir el riesgo de filtraciones.

La iniciativa fue definida días pasados durante una reunión entre autoridades del Consejo Escolar y profesionales del área de Infraestructura Escolar, en la que participaron los arquitectos Pedro Novell, de la instancia regional; Pablo Bergadá, correspondiente al distrito; y Federico Churín.

El encuentro permitió establecer los lineamientos de trabajo que se desarrollarán durante las próximas semanas, teniendo en cuenta los pronósticos climáticos para octubre, noviembre y diciembre y la necesidad de que los edificios escolares se encuentren en condiciones adecuadas para afrontar eventuales períodos de lluvias intensas.

Infraestructura Escolar en acción El operativo contempla un relevamiento integral de las cubiertas de los establecimientos educativos de gestión pública del distrito de Pergamino. Los profesionales deberán verificar el estado de los techos y de los distintos elementos vinculados con el escurrimiento del agua.

La revisión incluirá, entre otros aspectos, el estado de las membranas y superficies impermeabilizadas, canaletas, desagües y sectores que puedan presentar deterioros o dificultades para evacuar correctamente el agua de lluvia.

A partir de ese diagnóstico se determinará qué establecimientos requieren intervenciones y cuáles son las tareas necesarias en cada caso. Las acciones podrán incluir trabajos de limpieza, mantenimiento, reparación e impermeabilización de las cubiertas.

La intención es anticiparse a posibles inconvenientes y evitar que una filtración termine provocando daños en cielorrasos, paredes, instalaciones eléctricas, mobiliario o distintos espacios utilizados diariamente por alumnos, docentes, auxiliares y equipos directivos.

Consejo Escolar coordina tareas Los trabajos preventivos ya comenzaron con la organización de las tareas y las reuniones entre los arquitectos y los contratistas que tendrán a su cargo las intervenciones.

Desde Infraestructura Escolar se establecieron pautas específicas para la ejecución de los trabajos, contempladas en un manual oficial elaborado para este tipo de intervenciones en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

Los profesionales serán los encargados de transmitir esas indicaciones a los proveedores y contratistas, además de establecer los criterios que deberán respetarse durante las tareas en cada edificio.

De esta manera, el operativo no se limitará a detectar problemas existentes, sino que buscará establecer un criterio común de intervención para las diferentes escuelas del distrito, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada cubierta.

El relevamiento se extenderá durante septiembre y permitirá elaborar un panorama actualizado sobre la situación de los techos de los establecimientos educativos. Con esa información se avanzará en la ejecución de las tareas preventivas previstas.

El Niño y las filtraciones El principal objetivo de las intervenciones es reducir el riesgo de filtraciones durante el último trimestre del año, período para el cual se contemplan los pronósticos relacionados con el fenómeno climático de El Niño.

Según lo planificado por el Consejo Escolar de Pergamino, septiembre estará destinado fundamentalmente al relevamiento de las cubiertas, mientras que las intervenciones comenzarán antes del inicio de octubre y continuarán de acuerdo con las necesidades detectadas en cada establecimiento.

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La anticipación resulta fundamental debido a que los problemas en los techos pueden agravarse durante episodios de precipitaciones importantes. Una canaleta obstruida, un desagüe en malas condiciones o una superficie impermeabilizada deteriorada pueden generar acumulación de agua y posteriores filtraciones.

Por ese motivo, las autoridades educativas y los responsables de infraestructura consideran prioritario realizar estas tareas antes de que se produzcan los eventos climáticos previstos para los próximos meses.

Aviso a las escuelas El presidente del Consejo Escolar Pergamino, Mariano Bocanera, comunicó a los integrantes de los equipos directivos de las escuelas de gestión pública del distrito la realización del operativo durante septiembre.

A través de una comunicación dirigida a las instituciones, se informó que los arquitectos inspectores de infraestructura, junto con los proveedores designados, recorrerán los edificios escolares para evaluar el estado de las cubiertas y de los sistemas de evacuación del agua.

El aviso contempla específicamente la revisión de techos, desagües, canaletas y otros sectores que puedan estar vinculados con la aparición de filtraciones o con problemas derivados de las precipitaciones.

Desde el organismo solicitaron a los equipos directivos que faciliten el acceso de los profesionales y proveedores a los diferentes sectores de los establecimientos para permitir que las inspecciones puedan realizarse de manera completa.

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Trabajos preventivos programados Las autoridades remarcaron que se trata de trabajos preventivos y que el propósito central es anticiparse a posibles inconvenientes, en lugar de intervenir únicamente cuando aparezcan filtraciones o daños dentro de las escuelas.

La planificación permitirá que los responsables de infraestructura cuenten con información concreta sobre el estado de las cubiertas y puedan establecer prioridades de acuerdo con la urgencia y las características de cada establecimiento.

El operativo alcanzará a más de un centenar de edificios escolares del distrito de Pergamino y forma parte de las acciones de mantenimiento que se desarrollan para preservar las condiciones edilicias de las instituciones educativas.

De acuerdo con el cronograma previsto, durante septiembre se realizará la evaluación general y se definirán las necesidades de intervención. Luego se avanzará con las tareas correspondientes en aquellos establecimientos donde se detecten inconvenientes que puedan representar un riesgo frente a las lluvias.

El Consejo Escolar busca de esta manera llegar al último trimestre con la mayor cantidad posible de cubiertas revisadas y acondicionadas, reduciendo las posibilidades de que las precipitaciones afecten el normal funcionamiento de las escuelas.

La recorrida de los profesionales también permitirá identificar situaciones que requieran intervenciones de mayor alcance, diferenciándolas de aquellas que puedan resolverse mediante tareas de mantenimiento y limpieza.