Todo lo que hay para hacer este fin de semana en Pergamino

> Todo lo que hay para hacer este fin de semana en Pergamino

Cultura

Una numerosa y variada oferta de eventos culturales se desplegará este fin de semana en Pergamino, con propuestas de teatro, música, cine, muestras, festivales y actividades gratuitas para todos los gustos. Una agenda cargada de opciones para disfrutar durante viernes, sábado y domingo.

11 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.

11 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.

Teatro San Martín Potencia Pergamino el Show Después de la exitosa temporada en el Gimnasio del Parque Municipal, este viernes vuelve el espectáculo Potencia Pergamino el Show al Teatro San Martín. El espectáculo está encabezado por el reconocido acróbata y contorsionista pergaminense Tomi Pérsico y la bailarina Yamila Mirada, quienes fusionan circo contemporáneo, danza y tecnología en una puesta en escena cargada de emoción, sensibilidad y adrenalina.

San Martín 541, a las 21:00. Entradas en boletería de 16:00 a 20:00 o passline.com

ArteMás “Tramas que hablan” En la galería ArteMás se habilitó “Tramas que hablan”, la primera muestra individual de la artista Laura Aguilá, una propuesta que invita a descubrir las posibilidades expresivas del papel artesanal y el universo natural que lo rodea.

Echevarría 555. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez Ciclo de Cine Arabe Este viernes, en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, continuará el Ciclo de Cine Árabe, bajo el lema “un recorrido por la cultura de nuestras raíces”, organizado por el Club Sirio Libanés. Este viernes se proyecta “La visita de la banda”, una comedia de 87 minutos.

Avenida Colón 635, a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

Teatro Unión Ferroviaria Festival de Impro Pergamino Desde este viernes al domingo 13 se realizará en el Teatro Unión Ferroviaria la quinta edición del Festival de Impro Pergamino, con seis funciones, compañías de Pergamino, CABA y Colón, y un seminario intensivo.

Avenida Alsina 530, viernes a las 19:30 y 21:30; sábado a las 20:00 y 21:30; domingo a las 19:00 y a las 21:00. Las entradas tienen un valor de $12.000, mientras que habrá una promoción de dos entradas por $20.000. El seminario tiene un costo de $50.000.

Para reservas y consultas, los interesados pueden comunicarse al 2477 681946.

Cinema Pergamino Fiesta del Cine En Cinema Pergamino se desarrolla desde este viernes la Fiesta del Cine a $5000 la entrada general. Se proyectan “Tadeo Jones 4”, “Pepita la pistolera”, “Hechizo de amor: La magia continúa”, “El heladero”, “Yo, Narciso” y, solo por el sábado y el domingo, “Toy Story 5”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Centro Cultural Registrarte Hijos de Buda Este viernes 11 y el sábado 12, el quinteto se presentará en el Centro Cultural Registrarte. La particularidad de estas dos noches será que cada una tendrá un repertorio diferente: no se repetirán las piezas entre una jornada y otra.

Sarratea 221, a las 21:00. Las entradas tienen un valor de $15.000 anticipadas, $20.000 en puerta y $25.000 el abono para ambas fechas. Las reservas pueden realizarse al 2477 672158.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez Federico García Lorca en el Río de la Plata Este sábado en la sala de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez se llevará a cabo la presentación de Federico García Lorca en el Río de la Plata, el nuevo libro del escritor pergaminense Rafael Restaino.

Avenida Colón y Mitre, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Conservatorio de Música Música de Cámara Este sábado en el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” se llevará a cabo un concierto de música de cámara. El mismo estará a cargo de los instrumentistas Pedro Ludueña (piano), Ignacio Katz (saxo alto), Maribel Asset (violonchelo) y Félix Robledo (guitarra), siendo ellos docentes y/o egresados de esta institución.

San Martín 621, a las 20:00. Entradas a los teléfonos: 2477 550471 ó 2477 535247.

Asociación Médica Pergamino Encuentro de música popular Este sábado en Asociación Médica Pergamino se presentan el Coro San José, dirigido por el profesor Agustín Cartabia y Grupo Pasajeros, integrado por Juan Martín Herrera, Federico Izzo, Matías Cerri y Dante Lombardo. La actividad es organizada por el Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de Pergamino (Cemeju) y la Asociación Médica Pergamino (AMP).

Estrada 349, a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

Florentino Teatro Bar Gachi Tulliani Este sábado se presenta en la sala de Florentino Teatro Bar la cantante Gachi Tulliani, quien ofrecerá un repertorio variado, acompañada por Joaquín Medrán, en guitarra y voces; Pepe Morán, en batería; Fer Vila, en teclado y voces; y Luciano Basso, en bajo.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al WhatsApp al 2477 554459.

Centro Cultural Registrarte “Imágenes disparadas” En el Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, se habilitó “Imágenes disparadas”, una muestra que reúne la mirada y el talento de reconocidos historietistas e ilustradores argentinos para homenajear al fotoperiodista Pablo Grillo, víctima de la violencia policial mientras se encontraba realizando su trabajo.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita.

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado se presentan Daniel y Alan Lezica, Chelo La Bestia, Sergio Cejas y Los Alpes, y Apasionados (damas gratis hasta las 23:30). El domingo se animarán la noche: Matías Pochi, Banda Mambos y Apasionados (damas gratis y caballeros $7000 hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2100 – 2198.

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Habemus Theatrum “Todas las canciones de amor” y “Nuestra herencia” Este sábado en la sala Habemus Theatrum se estrena la obra “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, con dirección de Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua y protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella. El domingo llega la obra “Nuestra herencia” con dramaturgia y dirección de Fabricio Del Torre y las actuaciones de Ramiro García Laplaza, Bruno Rodríguez y Elías Estévez.

Jujuy 227, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Teatro y música Este fin de semana habrá espectáculos en El Yerta Club Cultural. Este viernes se realiza la 6ª función de teatro de improvisación de la mano de Impro Al Fondo junto a Jarana de la ciudad de Colón (anticipadas al $10000). El sábado se presenta el trío de música latinoamericana Pequeña Serenata compartiendo su disco titulado “Noche y Día”. Abrirá la noche Dúo Bustos.

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo, a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta El Toro Goro. El sábado llegará Claudia Pura Miel (anticipadas $5000 hasta las 13:00). En las dos jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Mario y Naty, Jazmín y Martina y Noche de tango Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presentan Mario y Naty (para festejar el Día del Maestro, entrada $7000); el sábado se presentan Jazmín y Martina (entrada $5000); el domingo en la Noche de Tango se presentan: los cantantes Nando y Osvaldo Brondo y los músicos Joaquín Monteverde, Gabriel Selva y Bocha Luca (entrada $7000).

Avenida Alsina 950, las tres jornadas a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Don Pedro con Espinas Los 4 Mancos Este sábado en Don Pero con Espinas será el debut de la banda Los 4 Mancos. Participará como banda invitada Uddu (reggae).

Alvear 1545, a las 22:00 (puntual). Entrada a $10000.

Parroquia de Lourdes Coro Femenino de Pergamino Este domingo en Parroquia de Lourdes brindará un concierto el Coro Femenino de Pergamino. Bajo la dirección del maestro Hugo Ramallo, ofrecerá un concierto con parte del repertorio de música sacra y folclórica argentina y latinoamericana.

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Avenida Rocha 1221, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Teatro San Martín New Life Este domingo en el Teatro San Martín se desarrollará el espectáculo “Esencia y Evolución” a cargo de los alumnos del Gimnasio t salón de baile New Life.

San Martín 541, a las 18:00. Entradas en boletería de 16:00 a 20:00 o passline.com

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.