Tres jornadas a puro teatro improvisado en Pergamino

Cultura

Desde este viernes al domingo se realizará la quinta edición del Festival de Impro Pergamino, con seis funciones, compañías de Pergamino, CABA y Colón, y un seminario intensivo. La programación tendrá como escenario al Teatro Unión.

11 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m.

11 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m.

La improvisación teatral volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de Pergamino con la realización de la V edición del Festival de Impro Pergamino, que se desarrollará desde este viernes al domingo en el Teatro Unión Ferroviaria, ubicado en avenida Alsina 530.

Durante tres jornadas, el festival ofrecerá seis funciones protagonizadas por elencos locales y visitantes, además de un seminario de formación que permitirá profundizar en las herramientas y posibilidades de esta particular disciplina escénica.

La quinta edición contará con la participación de grupos de Pergamino, CABA y Colón, generando un espacio de intercambio entre artistas con diferentes recorridos y estilos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegarán las organizadoras de ImproBA, quienes presentarán “Verdades Heredadas”, además de “La jaula abierta”. Desde Colón participará Jarana Impro, mientras que la representación local estará a cargo de Improviciados, Impro al Fondo y el grupo Estelar, que oficiará de anfitrión.

La programación de las tres jornadas El festival comenzará este viernes, con dos funciones. A las 19:30 se presentará Improviciados Pergamino, mientras que a las 21:30 será el turno de “Híbrido”, de Pergamino.

El sábado, a las 20:00, llegará desde CABA “Verdades Heredadas”, de ImproBA. A las 21:30 se presentará “La jaula abierta”, también de la Ciudad de Buenos Aires.

La última jornada será el domingo. A las 19:00 se presentará “Mudanza”, propuesta proveniente de la ciudad de Colón, y a las 21:00 cerrará la programación Impro al Fondo, de Pergamino.

Un seminario para profundizar en la improvisación Además de las funciones, el festival ofrecerá el seminario “Todo lo que cabe en un altillo”, a cargo de artistas de CABA. La actividad se desarrollará el sábado y el domingo, a las 14:00, y estará destinada a quienes quieran incorporar nuevas herramientas vinculadas con la creación escénica improvisada.

Seguí leyendo Pergamino Privatización de las rutas: preocupación en Pergamino por la pérdida de puestos de trabajo

Las entradas tienen un valor de $12.000, mientras que habrá una promoción de dos entradas por $20.000. El seminario tiene un costo de $50.000.

Para reservas y consultas, los interesados pueden comunicarse al 2477 681946.

¿Qué es la improvisación teatral? La improvisación teatral es una disciplina escénica en la que los actores crean personajes, situaciones, diálogos e historias en tiempo real, sin contar con un guion previamente escrito ni con una puesta cerrada de antemano.

A partir de consignas, estímulos o propuestas que pueden surgir incluso del público, los intérpretes construyen la escena mientras actúan. De esta manera, deben escuchar a sus compañeros, aceptar las propuestas que aparecen, tomar decisiones rápidamente y desarrollar colectivamente una historia.

Esa condición hace que cada función sea irrepetible: aunque una obra pueda tener determinadas reglas o estructuras, lo que sucede sobre el escenario pertenece exclusivamente a ese momento y a ese encuentro entre los actores y el público.