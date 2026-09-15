Primavera entre viñedos: las mejores bodegas bonaerenses para una escapada de fin de semana

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Turismo

De Luján hasta Tandil y las sierras de Saldungaray, la provincia esconde experiencias únicas.

15 de septiembre de 2026 a las 12:16 p. m.

15 de septiembre de 2026 a las 12:16 p. m.

La provincia de Buenos Aires tiene bodegas y viñedos que se pueden visitar y que se convirtieron en una alternativa para quienes buscan una escapada diferente durante la primavera.

Las propuestas se distribuyen por distintos puntos del territorio bonaerense y van desde establecimientos ubicados a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hasta destinos serranos que justifican un viaje de fin de semana.

Degustaciones, recorridos por viñedos, visitas a las áreas donde se elaboran los vinos, gastronomía y hasta alojamiento forman parte de las experiencias disponibles. Para comparar las distancias, se toma como referencia el Kilómetro Cero ubicado frente al Congreso Nacional.

Cuáles son las bodegas de Buenos Aires que se pueden visitar Estas son nueve bodegas para conocer durante una escapada por la provincia de Buenos Aires durante un fin de semana:

-Cooperativa de la Costa, Berisso: aproximadamente 70 km de CABA. Propone visitas guiadas, degustaciones de vinos y productos regionales. La experiencia permite conocer los viñedos vinculados con una tradición productiva característica de Berisso.

-Viñedo y Restó Zaffratelli, Luján: aproximadamente 85 km. Está sobre la avenida Emilio Mitre, camino a Villa Ruiz. Combina el recorrido por un entorno de viñedos con degustaciones y almuerzos a la carta o por pasos.

-Bodega Hocico Negro, Brandsen: aproximadamente 90 km. Se encuentra en Estación Gómez y ofrece una experiencia de turismo rural que incluye degustación de vinos y quesos, recorrido por el pueblo y almuerzo.

-Labory Wines, Zárate: aproximadamente 100 km. Esta bodega boutique y viñedo está en La Florida. Entre sus propuestas aparecen visitas guiadas, degustaciones y almuerzos maridados, una combinación ideal para una salida de día completo.

-Bodega La Blanqueada, Las Flores: aproximadamente 190 km. Ubicada en la zona rural, permite recorrer el sector donde se elaboran los vinos y conocer su cava revestida mediante técnicas de bioconstrucción. Las actividades requieren reserva previa.

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-Bodega Las Antípodas, Junín: aproximadamente 270 km. Además de la degustación de vinos acompañados por fiambres regionales, cuenta con alojamiento en la finca, por lo que es una opción para quienes buscan pasar una noche rodeados de naturaleza.

-Bodega Cordón Blanco, Tandil: aproximadamente 350 km. A los atractivos tradicionales de Tandil se suma esta alternativa enoturística. La experiencia contempla visitas guiadas por los viñedos y la bodega, además de degustaciones de vinos.

-Bodega Saldungaray, Tornquist: aproximadamente 570 km. En medio del paisaje serrano bonaerense, ofrece recorridos por la bodega, explicaciones sobre el proceso de elaboración y catas dirigidas. Es una de las opciones para combinar vino y turismo en la Comarca de Sierra de la Ventana.

-Bodega Sante Vins, Punta Alta: aproximadamente 650 km. Es la más alejada de CABA entre las alternativas seleccionadas. Las actividades se realizan con coordinación previa e incluyen visitas guiadas y degustaciones de vinos.

Qué tener en cuenta antes de visitar una bodega bonaerense Aunque muchas de estas bodegas reciben visitantes durante los fines de semana, las experiencias suelen realizarse con reserva previa y cupos limitados. Algunas actividades, además, son aranceladas.

Por eso, antes de salir conviene consultar directamente con cada establecimiento los días y horarios disponibles, precios, modalidad de reserva y servicios incluidos.