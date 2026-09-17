Puerto San Nicolás recibirá 14 buques con casi 300.000 toneladas de fertilizantes

San Nicolás

La terminal portuaria de San Nicolás operará 274.947 toneladas de fertilizantes durante los próximos 15 días, con cargas provenientes de varios países y Argentina.

El Puerto de San Nicolás se prepara para una intensa actividad durante los próximos 15 días, con el arribo previsto de 14 buques que transportarán un total de 274.947 toneladas de fertilizantes. Las operaciones se concentrarán en el muelle del Puerto Nuevo y tendrán como destino principal el abastecimiento del sector agropecuario.

Casi 200.000 toneladas de fertilizantes llegarán desde el exterior Del volumen total previsto, casi 200.000 toneladas corresponden a fertilizantes importados desde China, Omán, Noruega, Arabia Saudita, Rusia y Canadá. A ese movimiento se suman otras 22.000 toneladas de urea con origen argentino, mientras que para parte de las cargas restantes no fue informada la procedencia.

La urea será transportada por cinco de los buques programados. Entre los mayores cargamentos aparece el Cape Gull, que llegará con 24.609 toneladas desde Arabia Saudita. También está previsto el arribo del Argenmar Mistral, con 22.000 toneladas de origen argentino, y del Karlino, que transportará 18.150 toneladas desde China.

A estas operaciones se suman cargas previstas en el Tai Honor, procedente de Rusia, y el Ahsoka, desde China.

La urea contiene aproximadamente un 46% de nitrógeno y constituye uno de los principales fertilizantes utilizados para favorecer el crecimiento y el rendimiento de cultivos como el trigo y el maíz.

El movimiento portuario se concentra antes de la campaña agrícola Entre las cargas previstas también aparecen productos cuya composición no fue detallada. En ese grupo se destacan las 33.551 toneladas que transportará el Genco Laddey, procedente de Noruega, y las 31.203 toneladas correspondientes al Sundown.

La concentración de buques se produce en un momento clave para el sector agropecuario, debido a la proximidad de diferentes etapas de la campaña agrícola. Septiembre coincide con el comienzo de las siembras tempranas de maíz en distintas regiones del país y con la continuidad de las aplicaciones de nitrógeno sobre los lotes de trigo.

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Los fertilizantes aportan nutrientes fundamentales para el desarrollo de los cultivos. Mientras la urea es una fuente concentrada de nitrógeno, otros productos utilizados en la agricultura aportan fósforo, un nutriente vinculado con el desarrollo de las raíces y la implantación inicial de las plantas.

San Nicolás concentra una parte estratégica del ingreso de fertilizantes La importancia de estas operaciones se vincula también con el papel que tiene el Puerto de San Nicolás en el abastecimiento de fertilizantes para el mercado argentino. Durante el primer semestre de 2026, la terminal movilizó 891.215 toneladas de fertilizantes sólidos, volumen que representó casi el 72% de todas las cargas operadas durante ese período.

Si se incorporan los fertilizantes líquidos, el movimiento alcanzó las 906.315 toneladas y explicó aproximadamente el 73% del total movilizado por la terminal durante los primeros seis meses del año.

Durante el primer trimestre, además, San Nicolás concentró alrededor del 60% de los fertilizantes operados por los puertos bonaerenses. Desde el propio puerto se había señalado anteriormente que aproximadamente la mitad de los fertilizantes utilizados en la Argentina ingresa al país a través de sus muelles.