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San Nicolás: vandalismo en el EcoParque, algunos de los menores ya habían causado destrozos en la Costanera

La Policía identificó a cinco menores tras el episodio en la laguna Descubrí. Algunos ya habían sido señalados por destrozos en la Costanera y disturbios en un supermercado.

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15 de septiembre de 2026 a las 01:24 p. m.
Horas después del episodio ocurrido en la laguna Descubrí, la Policía localizó a cinco menores en el centro.
Foto: El Norte

Cinco menores fueron localizados por efectivos de la Policía Local luego de ser registrados por las cámaras de Monitoreo Municipal mientras se trepaban y saltaban sobre la tortuga instalada a orillas de la laguna Descubrí, en el EcoParque, de la ciudad de San Nicolás. Algunos de ellos ya habían protagonizado hechos de vandalismo meses atrás.

Identificaron a los menores tras el episodio en el EcoParque

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la laguna Descubrí y quedó registrado por las cámaras del sistema de Monitoreo Municipal. En las imágenes se observa a un grupo de menores sobre la escultura plástica, saltando sobre la cabeza de la tortuga y utilizando la estructura como parte de un juego.

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A partir de los registros, efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) lograron localizar a cinco menores en el centro de la ciudad. Luego del procedimiento, la Comisaría Primera realizó las actuaciones de oficio correspondientes por el hecho.

De acuerdo con la información conocida, algunos de los menores identificados son los mismos que habían quedado involucrados en otros episodios registrados en la ciudad durante febrero.

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Vandalismo en las escalinatas de la Costanera

El primero de esos antecedentes ocurrió durante la noche del 9 de febrero, cuando una vecina registró a un grupo de aproximadamente cuatro menores provocando destrozos en las escalinatas del Anfiteatro de la Costanera.

Las imágenes de aquel momento mostraron cómo los chicos rompían los asientos de madera del espacio público. La situación generó un aviso a la Policía para que interviniera ante los daños ocasionados.

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Según se informó posteriormente, algunos de los protagonistas de aquel episodio volvieron a ser identificados ahora a partir de las imágenes registradas en el EcoParque.

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Disturbios en un supermercado dos días después

El 11 de febrero, apenas dos días después de los destrozos en la Costanera, los mismos menores protagonizaron otro episodio, esta vez en el supermercado Carrefour ubicado en Mitre 264, en pleno centro de la ciudad.

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Según se había informado entonces, los menores ingresaron al establecimiento, corrieron por el interior y generaron disturbios. Los vigiladores los retiraron debido a que el supermercado debía cerrar, pero una vez afuera comenzaron a insultar, patearon la puerta e intentaron volver a ingresar.

El personal de seguridad mantuvo cerrado el acceso y advirtió que daría aviso a la Policía. Finalmente, los menores se retiraron corriendo y no fue necesaria la intervención de los efectivos.

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Por los daños ocasionados durante aquellos episodios, los padres de los menores recibieron sanciones económicas y debieron afrontar las consecuencias derivadas de los destrozos.


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