Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
San Nicolás

La UTN San Nicolás logró la máxima acreditación por seis años para cuatro ingenierías

La CONEAU acreditó por seis años las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Industrial y Mecánica de la UTN San Nicolás, con el máximo nivel previsto.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
10 de septiembre de 2026 a las 10:10 a. m.
La Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional obtuvo una importante validación académica con la acreditación por seis años de cuatro de sus carreras de grado por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Foto: utn.frsn

La Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) recibió una importante validación académica: la CONEAU otorgó por seis años la máxima acreditación prevista para cuatro carreras de Ingeniería. El reconocimiento alcanza a Ingeniería en Energía Eléctrica, Electrónica, Industrial y Mecánica.

CONEAU acreditó cuatro carreras de Ingeniería en San Nicolás

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) resolvió acreditar por un período de seis años las cuatro carreras de grado que fueron evaluadas en la Facultad Regional San Nicolás de la UTN.

Publicidad

Las mas leidas de San Nicolás

1

San Nicolás: Aseguran que hay 3.000 Uber y que cayó la demanda de viajes

5/9, 03:16 p. m.
San Nicolás: Aseguran que hay 3.000 Uber y que cayó la demanda de viajes
2

Basquetbol de San Nicolás: Somisa Club y Belgrano arrancaron con contundentes triunfos en el Prefederal Bonaerense

5/9, 07:40 p. m.
Basquetbol de San Nicolás: Somisa Club y Belgrano arrancaron con contundentes triunfos en el Prefederal Bonaerense
3

San Nicolás: Convocan a pedir justicia por Jesús González frente a Fiscalía

8/9, 10:53 a. m.
San Nicolás: Convocan a pedir justicia por Jesús González frente a Fiscalía
4

San Nicolás: El Hospital San Felipe suma 21 nuevos residentes en distintas especialidades

3/9, 03:00 p. m.
San Nicolás: El Hospital San Felipe suma 21 nuevos residentes en distintas especialidades
5

San Nicolás: El Obispado difundió la agenda de septiembre por el aniversario de la Virgen del Rosario

1/9, 10:31 a. m.
San Nicolás: El Obispado difundió la agenda de septiembre por el aniversario de la Virgen del Rosario

El reconocimiento comprende a Ingeniería en Energía Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, todas con el máximo nivel de acreditación contemplado por el organismo nacional.

La acreditación constituye una instancia destinada a evaluar la calidad de las carreras universitarias y contempla diferentes aspectos relacionados con la formación académica, el funcionamiento institucional y las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.

Publicidad

La UTN San Nicolás destacó el trabajo de toda la comunidad universitaria

Desde la Facultad Regional San Nicolás valoraron especialmente el resultado alcanzado y remarcaron que fue posible a partir del trabajo conjunto de diferentes sectores de la institución.

El decano Tomás Avetta felicitó a los directores de los departamentos involucrados, así como también a docentes, graduados y estudiantes que participaron del proceso de evaluación. El reconocimiento incluyó además al personal de las distintas secretarías que intervino durante las diferentes etapas.

Publicidad

Seguí leyendo

San Nicolás: La 10K Ternium vuelve con una propuesta solidaria para ayudar al Hospital San Felipe
San Nicolás

San Nicolás: La 10K Ternium vuelve con una propuesta solidaria para ayudar al Hospital San Felipe

El proceso de acreditación representa una evaluación integral de las condiciones en las que se desarrollan las carreras y de los estándares académicos establecidos para la educación superior universitaria.

Qué significa la acreditación de CONEAU para las ingenierías

La CONEAU es un organismo descentralizado que tiene entre sus funciones la evaluación y acreditación de instituciones y carreras universitarias que integran el sistema educativo argentino. Sus procesos buscan verificar el cumplimiento de determinados estándares y promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Publicidad

Para la UTN San Nicolás, la acreditación por seis años de las cuatro ingenierías constituye un respaldo al trabajo académico que desarrolla la Facultad Regional y a la formación profesional de sus estudiantes.

Además, se trata de carreras estrechamente vinculadas con el perfil industrial y productivo de San Nicolás y la región, particularmente en áreas como la energía, la electrónica, la industria y la mecánica.

Publicidad

El resultado representa así un reconocimiento al trabajo sostenido de la comunidad universitaria y consolida la propuesta de formación profesional de la UTN en una zona con una fuerte demanda de especialistas vinculados al sector productivo.

San NicolásEnergía eléctricaUNIVERSIDAD
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...