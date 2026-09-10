La UTN San Nicolás logró la máxima acreditación por seis años para cuatro ingenierías
La CONEAU acreditó por seis años las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Industrial y Mecánica de la UTN San Nicolás, con el máximo nivel previsto.
La Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) recibió una importante validación académica: la CONEAU otorgó por seis años la máxima acreditación prevista para cuatro carreras de Ingeniería. El reconocimiento alcanza a Ingeniería en Energía Eléctrica, Electrónica, Industrial y Mecánica.
CONEAU acreditó cuatro carreras de Ingeniería en San Nicolás
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) resolvió acreditar por un período de seis años las cuatro carreras de grado que fueron evaluadas en la Facultad Regional San Nicolás de la UTN.
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El reconocimiento comprende a Ingeniería en Energía Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, todas con el máximo nivel de acreditación contemplado por el organismo nacional.
La acreditación constituye una instancia destinada a evaluar la calidad de las carreras universitarias y contempla diferentes aspectos relacionados con la formación académica, el funcionamiento institucional y las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
La UTN San Nicolás destacó el trabajo de toda la comunidad universitaria
Desde la Facultad Regional San Nicolás valoraron especialmente el resultado alcanzado y remarcaron que fue posible a partir del trabajo conjunto de diferentes sectores de la institución.
El decano Tomás Avetta felicitó a los directores de los departamentos involucrados, así como también a docentes, graduados y estudiantes que participaron del proceso de evaluación. El reconocimiento incluyó además al personal de las distintas secretarías que intervino durante las diferentes etapas.
El proceso de acreditación representa una evaluación integral de las condiciones en las que se desarrollan las carreras y de los estándares académicos establecidos para la educación superior universitaria.
Qué significa la acreditación de CONEAU para las ingenierías
La CONEAU es un organismo descentralizado que tiene entre sus funciones la evaluación y acreditación de instituciones y carreras universitarias que integran el sistema educativo argentino. Sus procesos buscan verificar el cumplimiento de determinados estándares y promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Para la UTN San Nicolás, la acreditación por seis años de las cuatro ingenierías constituye un respaldo al trabajo académico que desarrolla la Facultad Regional y a la formación profesional de sus estudiantes.
Además, se trata de carreras estrechamente vinculadas con el perfil industrial y productivo de San Nicolás y la región, particularmente en áreas como la energía, la electrónica, la industria y la mecánica.
El resultado representa así un reconocimiento al trabajo sostenido de la comunidad universitaria y consolida la propuesta de formación profesional de la UTN en una zona con una fuerte demanda de especialistas vinculados al sector productivo.