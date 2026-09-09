> San Nicolás: La 10K Ternium vuelve con una propuesta solidaria para ayudar al Hospital San Felipe

San Nicolás

La tradicional carrera será el 8 de noviembre en el Paseo Costanero. Lo recaudado ayudará al Hospital San Felipe.

La 10K Ternium ya tiene fecha para una nueva edición en San Nicolás. La tradicional maratón solidaria se realizará el domingo 8 de noviembre en el Paseo Costanero, con modalidades de 10 y 3 kilómetros. En esta oportunidad, la recaudación será destinada a la Cooperadora del Hospital San Felipe.

La 10K Ternium se correrá el 8 de noviembre El evento deportivo, que Ternium organiza desde 2005, se convirtió con el paso de los años en una de las propuestas más convocantes de la ciudad. La jornada combina actividad física, promoción de hábitos saludables y un objetivo solidario que año tras año permite acompañar distintos proyectos de instituciones locales.

La competencia tendrá su largada a las 8:30 desde el Paseo Costanero. Para esta edición se amplió el cupo de la modalidad competitiva de 10 kilómetros, que contará con 1.500 participantes. Además, habrá lugar para 2.500 corredores en la modalidad integración de 3 kilómetros.

La recaudación será destinada al Hospital San Felipe En esta oportunidad, la beneficiaria será la Asociación Cooperadora del Hospital San Felipe. Los fondos obtenidos a través de las inscripciones serán destinados al proyecto de puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva del establecimiento sanitario.

El aporte solidario tendrá además un refuerzo por parte de Ternium. La empresa anunció que duplicará el monto total recaudado, por lo que realizará un aporte equivalente por cada peso que sea abonado por los participantes.

De esta manera, la carrera volverá a convertirse en una oportunidad para que la comunidad participe de una actividad deportiva mientras contribuye con una obra destinada a mejorar las instalaciones y condiciones de atención del hospital.

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Cómo inscribirse para participar de la carrera Las inscripciones ya se encuentran abiertas de manera online a través del sitio oficial de Ternium. El costo para participar de la modalidad 3K es de $7.500, mientras que la inscripción para los 10 kilómetros tiene un valor de $20.000.

A partir del 28 de septiembre también habrá puntos de inscripción presencial en San Nicolás. Uno de ellos funcionará en el Gimnasio Segundo Tiempo, ubicado en Juan Manuel de Rosas 186. La atención será los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13, y los martes y jueves de 16 a 20.

También será posible inscribirse presencialmente en la Oficina de Beneficios de Recursos Humanos de Ternium, ubicada en la Planta General Savio. Allí se atenderá los lunes y miércoles de 12 a 16, y los martes y jueves de 8 a 12.