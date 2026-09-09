San Nicolás: UTA prepara asambleas y podría afectar el transporte público en la ciudad

San Nicolás

La UTA no logró un acuerdo salarial con las empresas y anticipó asambleas que podrían interrumpir los servicios de colectivos.

La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte del interior volvió a quedar sin avances. Tras una nueva audiencia paritaria, el gremio anticipó la realización de asambleas de trabajadores que podrían generar interrupciones momentáneas en los servicios de corta y media distancia en San Nicolás.

La UTA rechazó nuevamente la propuesta salarial La UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) volvieron a reunirse este martes en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero no lograron acercar posiciones respecto de la actualización de los salarios de los trabajadores del transporte del interior.

En el encuentro, la representación empresaria mantuvo la propuesta presentada durante la audiencia anterior, que contempla una mejora salarial total del 6% para el período, distribuida en tres incrementos del 2% correspondientes a julio, agosto y septiembre.

El ofrecimiento ya había sido rechazado por la organización sindical, que considera que el porcentaje no permite recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante los últimos meses.

Asambleas podrían interrumpir los colectivos locales Ante la falta de avances, la conducción de la UTA comunicó que continuará con la realización de asambleas informativas en las empresas de transporte de corta y media distancia del interior del país.

En San Nicolás, el secretario general de la seccional local, Tomás Lencina, confirmó que se analiza llevar adelante estas reuniones con los trabajadores. El dirigente explicó que, cuando se desarrollen las asambleas, la prestación del servicio deberá detenerse momentáneamente.

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En el caso de EVHSA, concesionaria que tiene a su cargo las líneas municipales de San Nicolás, todavía no fueron definidos el día y el horario en que se realizarían las asambleas. Por ese motivo, aún no existe una modificación concreta del cronograma habitual del transporte público.

El conflicto salarial continúa sin una nueva oferta La organización sindical sostuvo que las asambleas se desarrollarán en ejercicio de los derechos gremiales y permanecerán como una herramienta de reclamo mientras no aparezca una propuesta salarial que considere suficiente.

Desde la UTA cuestionaron nuevamente el ofrecimiento empresario y señalaron que no contempla la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores del sector. Además, advirtieron que la situación no puede continuar trasladándose a los empleados y sus familias.