Jubilados autoconvocados aseguran que San Pedro pierde $2.850 millones al mes en consumo

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El grupo Cachi Scipioni presentó un relevamiento ante el Centro de Comercio y alertó por el impacto del ajuste previsional.

Jubilados Autoconvocados “Cachi Scipioni” advirtió que San Pedro pierde alrededor de 2.850 millones de pesos mensuales en consumo como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales. El planteo fue presentado ante el Centro de Comercio e Industria, al que solicitaron acompañamiento institucional.

El impacto del ajuste previsional en San Pedro Según el relevamiento elaborado por la organización, la reducción del ingreso disponible de los jubilados tiene un efecto directo sobre el movimiento económico de la ciudad. El grupo sostiene que almacenes, farmacias y prestadores de servicios son algunos de los sectores más afectados por la menor capacidad de consumo de los adultos mayores.

Los jubilados consideran que el dinero que deja de ingresar al circuito comercial representa una pérdida significativa para la economía local, especialmente porque buena parte de los haberes previsionales se destina a gastos cotidianos y esenciales.

La diferencia entre la jubilación actual y el monto reclamado En el informe elevado a la entidad empresaria, los autoconvocados señalaron que la jubilación mínima, con el bono actualmente congelado, alcanza los 489.755 pesos.

De acuerdo con sus cálculos, si se contemplara la actualización por inflación y la revisión del empalme establecido a partir del Decreto 274/2024, el piso prestacional debería ubicarse en torno a los 735.000 pesos.

La diferencia entre ambos valores representa cerca de 245.000 pesos mensuales por beneficiario. Para los jubilados, esa suma que no llega a sus bolsillos también deja de circular en comercios y servicios de San Pedro.

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Reclamo por el consumo y la economía local Desde el espacio calcularon que la merma acumulada equivale a los ingresos salariales de casi 3.000 trabajadores y remarcaron que el impacto no se limita exclusivamente al sector previsional.

En ese sentido, los Jubilados Autoconvocados “Cachi Scipioni” plantearon que la recuperación del poder adquisitivo de los pasivos también tendría incidencia sobre el comercio minorista, el empleo y la actividad económica de la ciudad.

Ante la falta de respuestas a sus reclamos, la organización volvió a cuestionar las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y pidió que distintos sectores de la comunidad acompañen el planteo.