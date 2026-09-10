> El nuevo colectivo que unirá San Nicolás con Zárate comenzaría a funcionar el lunes 14

San Nicolás

La línea 228 D tendrá seis frecuencias diarias de lunes a viernes y conectará San Nicolás y Zárate por la Ruta 9, con paradas en varias localidades.

El nuevo servicio de colectivos que conectará San Nicolás con Zárate comenzaría a funcionar el próximo lunes 14 de septiembre. La línea 228 D tendrá seis frecuencias diarias de ida y vuelta, de lunes a viernes, y permitirá recuperar una conexión regional para los pasajeros del corredor de la Ruta 9.

La línea 228 D conectará San Nicolás, San Pedro y Zárate La prestación estará a cargo de Vía Rosario y tendrá a San Nicolás y Zárate como principales puntos de conexión. El recorrido incluirá paradas en los accesos a Villa Ramallo, Río Tala y Baradero, además de San Pedro.

De esta manera, el nuevo servicio permitirá unir distintas localidades ubicadas sobre uno de los principales corredores viales de la región y ofrecerá una alternativa de transporte para quienes necesitan trasladarse entre esas ciudades.

Uno de los aspectos que deberán tener en cuenta los pasajeros es que, si bien San Nicolás y Ramallo forman parte del recorrido, no estará habilitada la venta de pasajes entre ambas localidades, en ninguno de los dos sentidos.

Cuánto costará viajar en el nuevo colectivo Las tarifas fueron establecidas de acuerdo con los diferentes tramos del recorrido. El pasaje entre San Nicolás y San Pedro tendrá un valor de $11.000, mientras que el viaje entre San Pedro y Ramallo costará $8.000.

Para trasladarse entre San Pedro y Baradero, el boleto tendrá un precio de $4.500. En tanto, el tramo entre San Pedro y Zárate costará $12.000.

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Quienes viajen desde San Nicolás hasta Baradero deberán abonar $14.500, mientras que completar el recorrido entre San Nicolás y Zárate tendrá un costo de $19.500.

Por su parte, el pasaje desde Baradero hasta Zárate será de $8.500. Para quienes suban en Ramallo con destino a Zárate, el valor establecido será de $17.500.

Seis frecuencias diarias de lunes a viernes El servicio contará con seis frecuencias diarias de ida y vuelta, de lunes a viernes. La empresa trabaja actualmente en la puesta a punto de las unidades y en la implementación del sistema de cobro necesario para comenzar a prestar el servicio.

La incorporación de la línea 228 D representa la recuperación de una alternativa de transporte de pasajeros que había quedado interrumpida y que resulta especialmente relevante para las localidades ubicadas a lo largo de este sector de la Ruta 9.