> San Nicolás: ¿Quién es Diego Urquiaga?, el homicida condenado a perpetua que ahora enfrenta denuncias por presuntas estafas

San Nicolás

El nicoleño cumple prisión perpetua por el crimen de Mauricio “Perico” Ponce de León y obtuvo el título de abogado durante su encierro.

El oriundo de San Nicolás, Diego Antonio Urquiaga, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Mauricio “Perico” Ponce de León, volvió a quedar en el centro de la escena. Actualmente cumple su condena en el Penal N° 11 de Baradero y fue denunciado por presuntas estafas vinculadas con servicios jurídicos que habría cobrado sin realizar.

Cinco denuncias contra Diego Urquiaga en San Nicolás y Ramallo El caso tomó relevancia luego de que distintas personas denunciaran que Urquiaga habría ofrecido servicios jurídicos, cobrado dinero por determinadas gestiones y posteriormente no habría cumplido con los trabajos acordados.

Hasta el momento se conocieron cinco denuncias: dos fueron presentadas en la Comisaría Primera de San Nicolás y otras tres en Ramallo. Entre las presuntas damnificadas habría docentes que contrataron sus servicios y posteriormente advirtieron que los trámites comprometidos no se habían realizado.

Según consta en las presentaciones, el hombre se habría presentado como abogado matriculado tanto en San Nicolás como en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las consultas realizadas posteriormente no habrían permitido encontrar las matrículas profesionales que habría informado.

La situación motivó además una advertencia pública del Colegio de Abogados de San Nicolás. La institución señaló que la persona involucrada “no posee ni ha poseído matrícula profesional en este Colegio” y recomendó a quienes pudieran haber resultado perjudicados que realizaran las denuncias correspondientes.

Dos de las personas que lo señalaron también denunciaron episodios de mayor gravedad. Según sus relatos, habrían sido perseguidas e incluso habría intentado embestirlas con un automóvil cuando se acercaron hasta su domicilio para reclamar por los servicios que habían contratado.

Urquiaga obtuvo el título universitario de abogado mientras se encontraba detenido. Sin embargo, contar con la formación académica no implica por sí mismo estar habilitado para ejercer profesionalmente, ya que para representar legalmente a terceros es necesaria la correspondiente matrícula.

El crimen de Mauricio “Perico” Ponce de León El nombre de Diego Urquiaga ya había quedado asociado a uno de los crímenes más recordados de la región. En febrero de 2005, Mauricio “Perico” Ponce de León, de 19 años, fue asesinado en las afueras de Chascomús.

La víctima era amiga de Urquiaga y había recibido una importante indemnización después de sufrir un accidente ferroviario en el que perdió una pierna y parte de la otra. De acuerdo con la investigación, el joven habría sido llevado hasta el lugar bajo engaño y posteriormente asesinado.

Los investigadores determinaron que Ponce de León fue golpeado, estrangulado, apuñalado en 33 oportunidades y atropellado con su propio automóvil. La hipótesis que llegó al juicio sostenía que el objetivo era simular un secuestro y reclamar posteriormente un rescate a la familia.

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En 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores condenó a Urquiaga a prisión perpetua como coautor del homicidio agravado por ensañamiento. Los jueces Jorge Tamagno, Analía Graciela Avalos y María Ester Zabala consideraron acreditada su participación en el crimen.

Durante el juicio también declararon dos presos que habían compartido un calabozo con Urquiaga. Ambos aseguraron que el nicoleño les había confesado haber asesinado a Ponce de León.

La investigación encontró además en la vivienda de Urquiaga el teléfono celular de la víctima, mientras que la batería había sido localizada a pocos metros del cuerpo. Los padres de Mauricio y quien en ese momento era novia del acusado también declararon que Urquiaga había sido la última persona que estuvo con el joven antes del homicidio.

La condena a prisión perpetua y los otros detenidos Aunque Urquiaga terminó siendo el único condenado en el juicio, durante la investigación también estuvieron detenidos otros tres jóvenes vinculados al expediente: Matías Bustingorry, Pablo Brandoni y Néstor Torrado, todos oriundos de Chascomús.

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Con el avance de la causa, Bustingorry y Brandoni recuperaron su libertad. La resolución judicial consideró que distintos elementos reunidos durante la investigación habían perdido fuerza y que existía una insuficiencia probatoria para mantenerlos privados de su libertad.

En ese contexto, también se ordenó la detención de un testigo por falso testimonio. Mientras tanto, la fiscalía y la querella solicitaron para Urquiaga la pena de prisión perpetua, mientras que su defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda o, subsidiariamente, una condena por encubrimiento.

Finalmente, el tribunal impuso la prisión perpetua. Más de dos décadas después del homicidio de Ponce de León, Urquiaga continúa detenido bajo un régimen semiabierto en el Penal N° 11 de Baradero.