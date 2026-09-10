El Concejo Deliberante de San Nicolás respaldó por unanimidad la Ley Ema

San Nicolás

La iniciativa, nacida tras la muerte de una adolescente por violencia digital, busca fortalecer la prevención y respuesta en las escuelas bonaerenses.

El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por unanimidad una resolución de apoyo a la Ley Ema, iniciativa que busca brindar herramientas a las escuelas bonaerenses para prevenir y abordar situaciones de violencia digital. El respaldo local se concretó este 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El Concejo de San Nicolás apoyó la Ley Ema La propuesta fue impulsada por el bloque de Fuerza Patria a través del expediente 18.548/2026, ingresado durante la sesión del 27 de agosto. En aquella oportunidad, el proyecto fue girado a la Comisión de Legislación General para su análisis.

En comisión, la iniciativa obtuvo el acompañamiento unánime de sus integrantes, aunque se introdujeron modificaciones respecto del texto presentado originalmente. Finalmente, regresó al recinto y recibió el respaldo de todos los concejales, con lo que San Nicolás sumó una expresión institucional de apoyo al proyecto que se encuentra en tratamiento en la Legislatura bonaerense.

La fecha elegida para aprobar la resolución tiene además un significado particular. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada destinada a generar conciencia sobre esta problemática y promover acciones de prevención, acompañamiento y reducción del estigma.

La historia de Ema Bondaruk que dio origen al proyecto La Ley Ema lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que vivía en Verónica, partido de Punta Indio. Su historia quedó vinculada a un caso de violencia digital que posteriormente derivó en un reclamo para fortalecer las herramientas de prevención dentro de las escuelas.

Ema atravesó la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas entre compañeros de la institución educativa a la que concurría. El 24 de agosto de 2024, luego de atravesar esa situación, la adolescente murió por suicidio.

Tras la muerte de su hija, su madre, Laura Sánchez, comenzó a impulsar una iniciativa que permitiera prevenir situaciones similares y que, al mismo tiempo, brindara herramientas concretas a las comunidades educativas para intervenir frente a episodios de violencia digital.

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El proyecto fue tomando forma a partir de ese reclamo y adoptó el nombre de Ema como una manera de mantener presente su historia y transformar una experiencia de enorme impacto en una propuesta de prevención y protección para otros estudiantes.

Qué propone la Ley Ema en las escuelas bonaerenses La iniciativa busca incorporar contenidos relacionados con ciudadanía digital, uso responsable de las tecnologías y prevención de distintas formas de violencia que pueden producirse en entornos digitales.

Además, plantea la implementación de protocolos específicos para que las escuelas puedan actuar ante situaciones que involucren a estudiantes. Entre las herramientas previstas también aparecen capacitaciones destinadas a trabajadores de la educación, con el objetivo de mejorar la detección, el abordaje y el acompañamiento de quienes atraviesen este tipo de situaciones.

La Ley Ema ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y debe continuar su recorrido legislativo en el Senado bonaerense para definir si finalmente se convierte en ley.