> Ramallo debate el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans

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Un conversatorio reunirá este sábado a organizaciones y referentes para analizar la aplicación de la Ley de Cupo Laboral Trans en Ramallo.

Este sábado, Ramallo será escenario de un conversatorio destinado a analizar el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans en el distrito. La actividad se realizará desde las 15 en la sede de Suteba y reunirá a organizaciones y referentes para debatir sobre el acceso al empleo formal de las personas trans.

Conversatorio sobre el cupo laboral trans en Ramallo La jornada tendrá lugar en la sede de Suteba Ramallo, ubicada en Belgrano 642, y es organizada por la Casa de la Mujer y la Diversidad y Orgullo Ramallo.

El encuentro propone generar un espacio de reflexión sobre las condiciones de acceso al trabajo registrado para personas travestis, transexuales y transgénero, además de poner en discusión el nivel de cumplimiento de la normativa vigente en el distrito.

Uno de los principales ejes será la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.636, conocida como Ley Diana Sacayán–Lohana Berkins, que establece que el Estado debe reservar al menos el 1% de sus cargos y puestos de trabajo para personas travestis, transexuales y transgénero.

Organizaciones cuestionan la aplicación de la ley Desde las organizaciones convocantes plantearon cuestionamientos hacia el Municipio de Ramallo y señalaron que el distrito lleva casi 600 días sin cumplir con el cupo laboral establecido por la legislación.

En ese marco, el conversatorio buscará poner en común las experiencias y dificultades que atraviesan las personas trans al momento de acceder a un empleo registrado, además de discutir las políticas públicas necesarias para garantizar condiciones de igualdad en el ámbito laboral.

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La convocatoria también apunta a visibilizar una problemática que, según sostienen las entidades organizadoras, continúa afectando las posibilidades de acceder a un trabajo digno y formal.

Referentes participarán del debate en Suteba El encuentro contará con la participación de Lucía Marí, licenciada en Psicología; Laly Roy, artista trans; Martín Paoltroni, periodista; y Michelle Vargas Lobos, conocida como “La Miya”, travesti y militante.

Durante la jornada se abordará la situación actual en Ramallo y se buscará avanzar en un reclamo al Municipio para que implemente de manera efectiva la normativa.