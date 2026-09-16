San Nicolás: Virginia Alviso pidió ser trasladada a la UP3 mientras avanza la causa por el crimen de barrio Irigoyen

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San Nicolás

La mujer está acusada de matar a José Manuel Andino y enterrar su cuerpo en el patio de la vivienda que compartían. Permanece detenida y la Fiscalía pidió su prisión preventiva.

Virginia Marlene Alviso, de 30 años, permanece detenida acusada de asesinar a su pareja José Manuel Andino, de 60, y enterrar el cuerpo en el patio de la vivienda que compartían en barrio Irigoyen. Mientras la investigación continúa, la mujer solicitó ser trasladada a la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva de Virginia Alviso La fiscal Belén Baños, titular de la UFI N° 12, solicitó este martes la prisión preventiva de Alviso. La audiencia en la que se analizará ese pedido fue fijada para el próximo viernes, mientras la investigación continúa incorporando pruebas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La acusada fue detenida el 16 de agosto, luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de Andino enterrado en el patio de la casa ubicada en Necochea al 700, en barrio Irigoyen. Previamente, uno de los hijos de la víctima había denunciado la desaparición del hombre y aportado información sobre la situación que atravesaba con su pareja.

Tras su detención, Alviso habría permanecido inicialmente en dependencias policiales de Tapalqué y de la Comisaría Tercera de San Nicolás. Posteriormente fue trasladada a una unidad penitenciaria de Mercedes, donde se encontraría actualmente.

En los últimos días, además, la mujer solicitó ser trasladada a la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás. El pedido se conoce mientras la Justicia avanza con distintas medidas de prueba vinculadas con el homicidio.

Cómo fue encontrado el cuerpo de José Manuel Andino La investigación comenzó a partir de la denuncia por la desaparición de Andino. Uno de sus hijos había señalado que no tenía noticias de su padre y que el último dato que conocía era que habría mantenido una fuerte discusión con Alviso.

Ante esta situación, la fiscal Baños dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio que la pareja compartía. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron manchas hemáticas en el patio y observaron signos de tierra removida.

La búsqueda permitió localizar finalmente el cuerpo de Andino, que estaba enterrado en ese sector de la propiedad. De acuerdo con los elementos incorporados inicialmente a la causa, Alviso habría manifestado que durante una confrontación golpeó al hombre en la cabeza y posteriormente ocultó el cuerpo.

En el lugar también fue secuestrada una maza que, según la hipótesis investigativa, podría haber sido utilizada durante el ataque. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que la víctima murió como consecuencia de múltiples golpes que le provocaron una hemorragia cerebral, fractura de cráneo y un traumatismo severo de cráneo.

La investigación también contempla la realización de pericias sobre distintos elementos secuestrados. Entre ellas se encuentran estudios vinculados con la maza hallada en la vivienda, cuyos resultados podrían aportar información sobre la presencia de material genético.

El reclamo de la familia por el uso de celulares en las cárceles Gastón Andino, hijo de la víctima, se refirió a la evolución de la investigación y manifestó que la familia espera que la Justicia reúna las pruebas necesarias para sostener la acusación durante el proceso judicial.

Según explicó, también se tomaron declaraciones testimoniales con el objetivo de establecer si pudo haber participado alguna otra persona en el hecho. La investigación, hasta el momento, apunta principalmente a Alviso como responsable del homicidio.

El hijo de la víctima cuestionó además que la imputada pueda utilizar teléfonos celulares durante su permanencia en un establecimiento penitenciario. Su planteo surgió luego de que aparecieran fotografías de Alviso en redes sociales que, según manifestó, habrían sido tomadas dentro del lugar de detención.

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La familia pidió que se avance en medidas para restringir el uso de dispositivos móviles por parte de personas detenidas en cárceles bonaerenses. El reclamo se suma a los planteos realizados por familiares de víctimas que solicitaron controles y mecanismos para impedir el uso de celulares dentro de establecimientos penitenciarios.

Alviso permanece imputada por el homicidio de José Manuel Andino y por un segundo delito vinculado con amenazas coactivas. La Justicia deberá resolver ahora el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, mientras continúa la producción de pruebas.