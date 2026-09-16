Ramallo: Vuelven a reclamar por el cupo laboral para personas travestis y trans

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La Casa de la Mujer y Orgullo Ramallo realizaron un conversatorio y señalaron que el distrito lleva 600 días sin cubrir el cupo laboral.

16 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.

16 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.

Organizaciones de la ciudad de Ramallo volvieron a reclamar por el cumplimiento del cupo laboral travesti trans en el distrito, durante un conversatorio realizado en la sede de SUTEBA. Allí plantearon las dificultades que persisten para el acceso al empleo formal y reclamaron que se cumpla la legislación provincial y nacional vigente.

Reclamo por el cupo laboral travesti trans en Ramallo La actividad se desarrolló bajo la consigna “Cupo Laboral Travesti Trans ¡YA!” y fue organizada por la Casa de la Mujer y la organización Orgullo Ramallo. El encuentro tuvo como eje la situación laboral de las personas travestis y trans y el cumplimiento de las normas que establecen mecanismos de inclusión en el empleo formal.

Durante la jornada participaron distintas expositoras, quienes compartieron sus experiencias, trayectorias personales y estrategias de organización frente a las dificultades que atraviesa el colectivo para acceder a oportunidades laborales.

El encuentro también permitió poner nuevamente en discusión la situación particular de Ramallo y la aplicación de la normativa en el ámbito municipal.

Señalan que Ramallo lleva 600 días sin cubrir el puesto De acuerdo con lo planteado por las organizaciones convocantes, Ramallo lleva 600 días sin cumplir con el cupo laboral travesti trans. Según explicaron durante la actividad, el puesto correspondiente había sido ocupado hasta enero de 2025.

La trabajadora que se desempeñaba en ese lugar se jubiló en ese momento y, desde entonces, el cargo no habría vuelto a ser cubierto. Esta situación motivó el nuevo reclamo de las organizaciones, que buscan que el Municipio avance con la incorporación prevista por la legislación.

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Para las entidades que participaron del conversatorio, garantizar el acceso al empleo formal constituye una herramienta central para reducir las situaciones de exclusión y desigualdad que afectan a las personas travestis y trans.

Reclaman el cumplimiento de las leyes provincial y nacional En ese marco, las organizaciones reclamaron al Municipio de Ramallo que avance en el cumplimiento de la Ley Provincial N° 14.783 y la Ley Nacional N° 27.636, normas vinculadas al acceso al empleo para personas travestis, transexuales y transgénero.

Durante el encuentro también cuestionaron que el contexto económico y las políticas de ajuste puedan ser utilizados como argumento para postergar el cumplimiento de la normativa vigente.

La jornada concluyó con un agradecimiento a las expositoras y a las personas que participaron del conversatorio, además de destacar a SUTEBA Ramallo por facilitar el espacio para la realización de la actividad.