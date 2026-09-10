San Antonio de Areco:Ruta 41, el asfalto está cada vez más cerca en la nueva traza

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La obra avanza hacia una etapa clave con la preparación de las bases para el asfalto del bypass y un nuevo puente de 180 metros.

En la ciudad de San Antonio de Areco, la obra de la Ruta Provincial 41 continúa avanzando y se acerca a una instancia decisiva: la habilitación de la nueva traza que permitirá desviar el tránsito, liberar el sector del viejo puente y avanzar con los trabajos hidráulicos previstos para mejorar el escurrimiento del agua hacia los campos.

Avanza el nuevo bypass de la Ruta 41 Los trabajos se concentran actualmente en la preparación de las bases donde será colocada la futura carpeta asfáltica. En algunos sectores considerados especialmente sensibles se ejecutan trabajos con hormigón para garantizar las condiciones necesarias antes de avanzar con la pavimentación.

De acuerdo con lo informado por los ingenieros que trabajan en el lugar, si el cronograma previsto se mantiene, en aproximadamente una semana podría comenzar la imprimación, una etapa previa fundamental antes de la colocación del asfalto.

La nueva traza permitirá modificar de manera significativa la circulación en este sector de la Ruta Provincial 41 y constituye uno de los principales avances de la obra.

Cómo será el recorrido por la nueva traza El ingreso al futuro bypass estará ubicado a la altura de la Caminera. Desde allí, los vehículos accederán a la nueva traza y atravesarán un puente de aproximadamente 180 metros de longitud.

Una vez superado el puente, el recorrido volverá a conectarse con la Ruta 41 a la altura del establecimiento Sinergizagro S.R.L.

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La habilitación de este nuevo paso permitirá trasladar el tránsito fuera del sector donde actualmente se encuentra el viejo puente, generando las condiciones necesarias para continuar con otras tareas previstas dentro de la intervención.

La obra también busca mejorar el escurrimiento del agua Uno de los puntos centrales de esta etapa será la posibilidad de liberar la vieja Ruta 41 y el puente donde actualmente se encuentra el caño de gas. Con ese sector despejado, la empresa responsable podrá avanzar sobre la zona que todavía permanece cubierta de tierra.

El objetivo es ampliar considerablemente la sección destinada al paso del agua y mejorar de esta manera la capacidad hidráulica del sector. Se trata de una intervención clave para favorecer el escurrimiento hacia los campos y reducir las dificultades que genera la acumulación de agua.