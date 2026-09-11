San Antonio de Areco: El ISFT 143 abrió sus Jornadas Institucionales 2026 con charlas y actividades

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El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 143 puso en marcha una agenda de encuentros durante septiembre y octubre, con propuestas vinculadas a sus carreras y actividades abiertas a la comunidad.

11 de septiembre de 2026 a las 11:10 a. m.

11 de septiembre de 2026 a las 11:10 a. m.

El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 143 de la ciudad de San Antonio de Areco comenzó este jueves 10 de septiembre sus Jornadas Institucionales 2026, una propuesta que se extenderá durante septiembre y octubre con charlas, talleres, muestras y espacios de intercambio vinculados a las distintas carreras que se dictan en la institución.

Una agenda con propuestas de las distintas carreras La iniciativa tiene como objetivo abrir las puertas del ISFT 143 y generar espacios de encuentro entre estudiantes, profesionales y la comunidad. Algunas de las actividades serán de acceso libre y abierto, mientras que otras estarán destinadas específicamente a quienes forman parte de la institución.

El ciclo comenzó con la propuesta de Recursos Humanos “Un día en el mundo de los talentos”, que dio inicio a una agenda que continuará durante las próximas semanas con actividades organizadas por las diferentes carreras.

La próxima jornada será el martes 15 de septiembre, desde las 19.30, cuando PyMEs y Financiera presentará una propuesta vinculada con experiencias relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, las finanzas y la gestión empresarial.

Charlas sobre psicopedagogía, logística y trabajo social El jueves 17 de septiembre, a las 20, será el turno de Psicopedagogía, que desarrollará la jornada “Una mirada interdisciplinaria sobre el abordaje de adultos y adultos mayores”, con una mirada sobre las diferentes herramientas y perspectivas profesionales.

Luego, el jueves 24, se concentrarán dos actividades. Desde las 19.45, la carrera de Logística ofrecerá una charla sobre la coordinación logística como herramienta clave para el desarrollo comercial.

Ese mismo día, a partir de las 20, Trabajo Social abordará la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil, con la participación del equipo del Fuero Penal del Departamento Judicial Mercedes.

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La agenda de septiembre finalizará el martes 29, desde las 19.30, con una propuesta de Diseño y Producción de Indumentaria que incluirá una muestra de procesos, producciones y experiencias desarrolladas por estudiantes de todos los años.

El ISFT 143 continuará con actividades durante octubre Las Jornadas Institucionales continuarán durante octubre con nuevas propuestas vinculadas a las carreras que funcionan en el instituto.

El martes 6 de octubre, a las 20, será el turno de Publicidad, que presentará “Potenciá tu creatividad”, con actividades y talleres relacionados con el mundo de la comunicación y la producción publicitaria.

Finalmente, el martes 13 de octubre, desde las 20, Hotelería desarrollará una jornada dedicada al mundo hotelero, sus tendencias, desafíos y experiencias profesionales.

Las actividades se realizarán en la sede del ISFT 143, ubicada en Guido y Alberdi, primer piso, San Antonio de Areco. Desde la institución señalaron la importancia de consultar sus canales oficiales para conocer cuáles de las propuestas serán abiertas a toda la comunidad y acceder a las novedades de cada encuentro.