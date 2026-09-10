> Juegos Bonaerenses: San Pedro fue sede de la primera jornada de los Interregionales 2026

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Más de 2.000 jóvenes participan en San Pedro de los Interregionales de los Juegos Bonaerenses 2026, una instancia clave para llegar a la final provincial de Mar del Plata.

San Pedro comenzó a vivir este miércoles una nueva edición de los Interregionales de los Juegos Bonaerenses 2026, con la participación de más de 2.000 jóvenes provenientes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Las competencias se desarrollan durante dos jornadas en diferentes escenarios deportivos de la ciudad.

San Pedro recibe a más de 2.000 jóvenes por los Juegos Bonaerenses La actividad representa una instancia clasificatoria decisiva para los deportistas que buscan obtener un lugar en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se disputará en Mar del Plata. Durante miércoles y jueves, las delegaciones participan de una amplia agenda de disciplinas deportivas.

El cronograma contempla competencias de handball, básquet, fútbol 11, handball playa, sóftbol, hockey, rugby, vóley, fútbol 5, fútbol 7, fútbol playa, cestoball y futsal, entre otras propuestas que reúnen a jóvenes de diferentes puntos del territorio bonaerense.

Desde las primeras horas de la mañana, los escenarios deportivos de San Pedro comenzaron a recibir a las delegaciones. El rugby tuvo como sede inicial el predio del Tiro Federal, mientras que el Estadio Municipal recibió los partidos de handball femenino.

La primera jornada también incluyó actividad en las instalaciones del Club Mitre, donde se disputaron los encuentros correspondientes al fútbol masculino. De esta manera, distintos espacios deportivos del distrito se convirtieron en puntos de encuentro para cientos de competidores.

Cecilio Salazar recorrió las sedes de competencia en San Pedro Durante la jornada inaugural, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo un encuentro institucional con el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, y recorrió junto al funcionario los distintos centros donde se desarrollaban las competencias.

El objetivo de la recorrida fue conocer de primera mano el desarrollo de las actividades y acompañar a las delegaciones que llegaron al distrito para participar de esta instancia de los Juegos Bonaerenses.

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También participaron de la visita el director de los Juegos Bonaerenses, Eugenio Achinelly; el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni; la coordinadora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Cecilia Silva; y el director de Deportes de San Pedro, Pablo Guereta.

Para el gobierno municipal, ser nuevamente sede de una competencia de estas características representa una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa y la infraestructura deportiva disponible en la ciudad.

Las competencias continúan este jueves rumbo a Mar del Plata Los Interregionales continuarán este jueves con nuevas jornadas de competencia, en las que los jóvenes buscarán avanzar hacia la instancia final del programa deportivo más importante de la provincia de Buenos Aires.

Salazar destacó la importancia de que San Pedro sea anfitrión de un evento de alcance regional y remarcó el valor del deporte como herramienta de inclusión social y espacio de encuentro entre jóvenes de distintas comunidades.

Por su parte, Cristian Cardozo valoró el trabajo conjunto con la administración municipal y las condiciones que ofrece San Pedro para recibir a las delegaciones y garantizar el desarrollo de las distintas disciplinas.