Los municipales de San Pedro vuelven al paro por 72 horas ante la falta de acuerdo salarial

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ATE también confirmó su adhesión para el jueves y viernes, mientras continúa sin resolverse la negociación con el Ejecutivo municipal.

16 de septiembre de 2026 a las 08:37 a. m.

16 de septiembre de 2026 a las 08:37 a. m.

Los trabajadores municipales de la ciudad de San Pedro realizarán un nuevo paro de 72 horas desde este miércoles, en reclamo de una recomposición salarial y respuestas a distintos planteos laborales.

El Sindicato de Trabajadores Municipales confirmó un paro de 72 horas El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro anunció una nueva medida de fuerza que se extenderá durante tres jornadas consecutivas: miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre. La decisión fue adoptada ante la falta de avances en las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo municipal por la situación salarial de los trabajadores.

Bajo la consigna “Aumento ya”, el gremio ratificó la continuidad del plan de lucha y cuestionó la falta de respuestas oficiales a sus reclamos. Desde la organización sindical sostuvieron que todavía no recibieron una propuesta que permita avanzar hacia un acuerdo sobre la actualización de los haberes.

El reclamo salarial constituye el principal punto de conflicto entre los trabajadores y el Municipio. A ese pedido se suman otros planteos relacionados con las condiciones laborales y distintas situaciones que, según señalaron desde el sindicato, permanecen pendientes de resolución.

Desde el STM manifestaron que la decisión de volver a las medidas de fuerza responde a la ausencia de avances concretos en la negociación. La organización considera que la recomposición salarial es necesaria para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo de los empleados municipales.

ATE se suma al reclamo durante jueves y viernes La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su adhesión al conflicto, aunque con un cronograma diferente al establecido por el STM. La organización realizará un paro durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

De esta manera, la jornada del miércoles tendrá como protagonista al Sindicato de Trabajadores Municipales, mientras que durante las últimas dos jornadas de la medida de fuerza coincidirán las acciones impulsadas por ambas organizaciones gremiales.

La adhesión de ATE amplía el alcance de la protesta y concentra durante jueves y viernes las medidas de fuerza de los dos sindicatos que representan a trabajadores del ámbito municipal.

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Hasta el momento, los gremios sostienen que el Ejecutivo no brindó respuestas satisfactorias a los reclamos salariales. Tampoco se conoció una nueva convocatoria formal para retomar las negociaciones y buscar una salida al conflicto.

La situación mantiene abierta la discusión entre las organizaciones sindicales y el gobierno municipal, mientras los trabajadores esperan una propuesta que permita avanzar en la actualización de los salarios.

El paro podría afectar la atención en dependencias municipales La nueva medida de fuerza podría generar modificaciones, demoras o interrupciones en la atención de distintas dependencias y servicios municipales de San Pedro. Sin embargo, hasta el momento no fueron informadas oficialmente las modalidades que tendrá la prestación durante las tres jornadas.

Tampoco se detallaron cuáles serán las áreas que funcionarán con normalidad, cuáles podrían registrar restricciones ni qué guardias permanecerán activas durante el paro.

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Esta falta de precisiones deja pendiente conocer el impacto concreto que tendrá la medida en los servicios municipales durante miércoles, jueves y viernes. Habitualmente, las jornadas de paro pueden afectar la atención al público y determinadas tareas operativas, aunque cada área puede establecer modalidades específicas.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa sin una resolución y los sindicatos mantienen la presión sobre el Ejecutivo municipal para obtener respuestas. La medida de 72 horas representa una nueva instancia dentro de un reclamo que todavía no logró alcanzar un acuerdo entre las partes.